Positivi al covid prima del volo, altri 11 studenti molisani bloccati a Malta

Dopo i primi 6 casi relativi ad altrettanti studenti del Pilla di Campobasso, accertate altre 11 positività al virus Sars-Cov-2 tra i giovani molisani partiti oltre un mese fa per un progetto Erasmus a Malta.

Altri undici 17enni, come si apprende dalle stesse famiglie, sono bloccati a La Valletta con un tampone positivo, e trascorreranno il periodo di Natale e Capodanno a Malta in quarantena. Si sono sottoposti a tampone molecolare prima della partenza, così come disposto dal protocollo adottato dal Ministero della Salute ed entrato in vigore il 16 dicembre scorso. Non potranno fare rientro in Italia prima di essersi negativizzati, cosa che non potrà avvenire comunque prima della fine dell’anno perché la data del prossimo test è prevista dopo il 31 dicembre.

Gli 11 ragazzi, 3 dell’Istituto Agrario Larino e 8 del Ragioneria di Termoli, hanno tutti il green pass e la doppia dose di vaccino. Stanno tutti bene, in quarantena presso l’alloggio riconfermato dalla Agenzia per questo periodo di permanenza supplementare a Malta, sono senza sintomi e hanno fatto sapere ai genitori di essere sereni anche perché prima della partenza erano consapevoli del rischio.

Non si esclude che qualcuno dei compagni, rientrati in Molise in questi ultimi giorni perché negativi al tampone prima del volo, possa aver nel frattempo sviluppato il contagio.