VENERDI’ 3 Ancora un tempo instabile sul Molise in questo venerdì. Fin dalle prime ore del mattino avremo quasi l’intera regione sotto la pioggia, solo il versante più occidentale sarà risparmiato da quelli che sono gli strascichi di una perturbazione che è giunta fino a noi nelle ultime 48 ore. Maltempo anche nel pomeriggio sebbene in maniera più irregolare, in serata torna la neve in montagna (Campitello Matese e Capracotta) e avremo ancora diversi rovesci sparsi in attenuazione durante la notte.

SABATO 4 Dalla scorsa notte è in atto una tregua anticiclonica capace di regalarci un sabato soleggiato dalla costa alla montagna. Non fatevi illusioni, però, perché questa pausa dal maltempo durerà poco e sarà anche piuttosto gelata: un flusso di matrice artica ci sta già aspettando con tutto il suo carico di vento, piogge e neve. Il primo sabato del mese vedrà un rasserenamento molto esteso che già nel pomeriggio non sarà più tale a causa di coperture nuvolose e anche qualche piovasco tra Carovilli e Cerro al Volturno. Le massime non andranno oltre i 10 gradi e avremo, paradossalmente, la notte più calda delle ore centrali.

DOMENICA 5 L’affondo artico freddo e instabile raggiungerà oggi il centro sud portando nuove piogge e altra neve. Stavolta la giornata sarà davvero movimentata e avremo di tutto, dalle ampie schiarite di sole (specie nella rima parte di questa domenica) alle piogge, dalla nebbia causata da un innalzamento delle temperature alla neve che raggiungerà anche quote collinari