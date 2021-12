GIOVEDI’ 2 Si conferma, purtroppo, l’annunciata nuova perturbazione che già dalla notte di mercoledì ha iniziato a portare un graduale peggioramento con piogge sparse in molti comuni del Molise. Questa mattina, giovedì, avremo più di mezza regione progressivamente bagnata da rovesci alcuni anche a carattere temporalesco su Venafro e Carovilli. Il maltempo si estenderà in serata fino al Molise orientale, inoltre sull’Appennino centrale arriverà anche neve intorno ai 1500 metri. In questa giornata così instabile ci sarà spazio anche per delle parziali schiarite, ma la giornata sarà ventosa e fredda per il ritorno di correnti artiche