Non poteva avvicinarsi alla compagna, lo aveva stabilito il Gip di Larino. L’aveva perseguita e stalkerizzata perché non accettava la fine della loro relazione e per questo era stato allontanato. Incurante del provvedimento, l’ha violato. L’ha seguita in un locale e ha iniziato a fissarla. Lei, spaventata, ha chiesto quindi l’intervento dei carabinieri che giunti sul posto hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato.

E’ stato quindi confinato ai domiciliari un uomo di 40 di Termoli, con precedenti di polizia e che tra il 14 e il 19 giugno scorso alla sua ex compagna non aveva risparmiato anche aggressioni di tipo fisico.

L’arresto è avvenuto per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e, informata l’autorità giudiziaria degli ultimi accadimenti, per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari già convalidati dall’autorità giudiziaria.

Un’altra storia di violenza e persecuzione che fortunatamente questa volta ha visto un epilogo positivo grazie al perentorio e puntuale intervento dei carabinieri che ha permesso di tutelare la vittima ed evitare che il reato in questione potesse portare – come purtroppo spesso accade in casi del genere – a conseguenze più gravi.