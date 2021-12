Larino ha conferito la cittadinanza onoraria all’oculista Ermanno Dell’Omo, medico che ha dato lustro all’ospedale Vietri. Oggi il riconoscimento da parte del Consiglio comunale frentano.

Per trent’anni primario di oculistica presso l’Ospedale “G. Vietri” di Larino, il professionista ha dato lustro alla città e alla regione tutta, eseguendo interventi di rara complessità e che hanno portato una mobilità sanitaria attiva in Molise.

Una carriera “brillante”, ma non è tutto. Come si legge nel messaggio dell’Amministrazione comunale guidata da Pino Puchetti, il dottor Ermanno Dell’Omo è stato non soltanto “un uomo di rara competenza e altissimo merito professionale” ma altresì un rappresentante del volto umano della medicina. “Ha operato per 30 anni all’ospedale di Larino prendendosi cura dei suoi pazienti con professionalità e conoscenza, umanità ed empatia, disponibilità ed ascolto, attenzione e rispetto”.

Il consiglio comunale della città di Larino ha voluto suggellare così un legame profondo della cittadina con il medico. “Noi tutti vogliamo ufficialmente ringraziarla anche per il prestigio che ha dato alla città di Larino – così il primo cittadino -. Lei è stato promotore di cultura e innovazione al servizio dei pazienti, creando nel contempo una squadra di professionisti molto valida, affiatata, armoniosa che ha dato grande prestigio a livello nazionale al Vietri di Larino. Lei è riuscito a conferire un immenso prestigio all’aspetto più importante della vita dei cittadini e della società tutta, ovvero quello della tutela della salute, che è strettamente collegato alla solidarietà e alla qualità della vita. Non credo di esagerare se dico che ogni singolo cittadino di Larino gioirà nel sapere che da oggi avrà come concittadino il dottor dell’Omo”.