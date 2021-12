Mercatini e animazione. Oltre alle tariffe agevolate per i parcheggi in centro. Il Comune di Campobasso ha pensato a una serie di iniziative per incentivare gli acquisti nei negozi della città, promuovendo anche i prodotti tipici del territorio con le casette in legno di piazza Pepe che ospitano i mercatini.

Per tutto il periodo delle feste, come annunciato dall’assessore al Commercio Paola Felice in occasione della presentazione del cartellone delle attività, dal 22 dicembre al 2 gennaio 2022, per favorire e supportare durante il periodo delle festività gli acquisti nelle attività commerciali, i parcheggi avranno una particolare tariffa natalizia: le prime due ore di sosta costeranno 20 centesimi.

I ‘Mercatini di Natale’ vivranno il 22 e il 23 dicembre due particolari giornate durante le quali, oltre alla possibilità di fare compere, saranno previsti anche momenti di animazione. In particolare, domani saranno aperti dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 22.00. Alle 17.00 ci sarà l’animazione per bambini con consegna delle letterine a Babbo Natale in compagnia degli Elfi e di Elsa e Anno di ‘Frozen’, a cura della ludoteca Magicabula. Alle 18.00 è lo spettacolo itinerante nel centro storico a cura della Compagnia ‘Le Bangale’ di Baranello.

Nella giornata di giovedì consueta apertura dei mercatini con orario 10-13 -e 16-22: alle 17.00 animazione per bambini e consegna delle letterine a Babbo Natale. A seguire sarà la performance musicale itinerante di zampogne nel centro storico, a cura degli ‘Zampognari del Matese’.