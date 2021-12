Otorinolaringoiatria, miglior lavoro scientifico è del molisano Edoardo Serafini

Il miglior lavoro scientifico dell’anno in ambito di otorinolaringoiatria è quello del molisano Edoardo Serafini, 28 anni, al terzo anno di specializzazione all’Università di Modena. Un riconoscimento importante per il giovane medico, figlio del primario di otorinolaringoiatria di Termoli Gianni Serafini, assegnato per un lavoro di alto profilo candidato alla pubblicazione su una delle più prestigiose riviste di settore. “Every breath you take”; approccio multistep alla gestione di una necrosi tracheale estesa in pazienti con necessità di ventilazione meccanica: questo il titolo del lavoro sperimentale fatto in equipe e presentato dallo stesso Edoardo Serafini, già vincitore nel 2019 del premio Paolucci per la medicina conferito dal Rotary Club di Bologna.

L’Associazione italiana universitaria di Otorinolaringoiatria, con una valutazione aperta anche agli specializzandi e dunque mediate una votazione oltremodo democratica, ha premiato la valenza scientifica e l’applicazione pratica di un imponente studio condotto su pazienti affetti da necrosi tracheale in seguito alla prolungata intubazione per covid-19. Edoardo Serafini e il suo gruppo di lavoro hanno trovato il modo per mantenere la ventilazione con un particolare sistema di intubazione e mantenimento dell’apertura della trachea malgrado la necrosi.