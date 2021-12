Ospedale Caracciolo, da gennaio un turno di Rianimazione per le sedute in day surgery

L’ospedale Caracciolo di Agnone garantirà sedute in day surgery dal nuovo anno. Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, fa sapere che dal prossimo 1°gennaio al Caracciolo di Agnone verrà garantito un turno di anestesia e rianimazione. Il provvedimento, adottato da Asrem di concerto con la Struttura commissariale regionale, consentirà l’attivazione di sedute di day surgery o “chirurgia di un giorno”, una modalità clinico-organizzativa per effettuare interventi chirurgici o procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive, in regime di ricovero limitato alle sole ore del giorno, in anestesia generale, loco-regionale o locale.