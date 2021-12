Omicron preoccupa Roberti: Termoli chiude alle 20

Bar, pub, circoli e qualsiasi luogo di ritrovo dove si consuma alcol saranno costretti alla chiusura anticipata alle ore 20 inderogabilmente da domani 31 dicembre fino al 6 gennaio 2022 compreso. È la sintesi della ordinanza firmata nel tardo pomeriggio di oggi dal sindaco di Termoli Francesco Roberti, uno dei provvedimenti più restrittivi finora adottati dai primi cittadini del Molise.

L’esigenza di arginare i contagi che oggi hanno raggiunto numeri record e non soltanto in Molise ha suggerito a Roberti di procedere con una serie di limitazioni che vanno dall’utilizzo dei dispositivi di protezione come le mascherine in tutti i luoghi all’aperto, misura già prevista dal Decreto Festività in vigore dal giorno di Natale, alla regolamentazione degli orari di tutte le attività di vendita quali bar, pub, circoli e locali assimilati che, come si legge nella ordinanza dovranno chiudere quindi dalle 20 alle 6 del giorno successivo.

Inoltre è vietata la vendita da asporto di alcolici di qualsiasi gradazione in tutti i punti vendita di Termoli e il consumo in aree pubbliche o aperte al pubblico. Gli stessi locali avranno il divieto di organizzare feste con serate danzanti.

Inoltre, per evitare assembramenti, sarà vietato stazionare e sostare all’esterno e in prossimità delle attività che vendono alimenti e bevande di tipo bar, ristoranti e assimilati. La trasgressione dell’ordinanza può comportare multe da 50 a 500 euro.

A margine della ordinanza il sindaco Roberti fa una precisazione relativa a quei locali, anche pub, che per la sera di San Silvestro hanno già organizzato un cenone.

“In quel caso l’evento può svolgersi ma – aggiunge il primo cittadino – con tutte le regole di distanziamento previste per i ristoranti e senza musica e balli”. Insomma pub o bar che hanno pensato di fare qualcosa la sera di Capodanno devono attenersi scrupolosamente alle regole del momento e non possono assolutamente accogliere ospiti extra rispetto a chi ha prenotato.

Si tratta di una eccezione valida soltanto per la sera di San Silvestro. Dal 1 al 6 gennaio qualsiasi bar o pub deve restare chiuso dopo le ore 20.

LA NUOVA ORDINANZA