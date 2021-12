Omicidio di Natale, fissato a lunedì mattina interrogatorio garanzia per il 37enne

Sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia domani mattina, lunedì 27 dicembre, Giovanni De Vivo, fermato per l’omicidio di Cristian Micatrotta la notte di Natale. La conferma dall’avvocato difensore del 37enne, il penalista Mariano Prencipe, che in queste ore è al lavoro sul caso in vista dell’udienza di convalida fissata a domani mattina a Campobasso, nel corso della quale sarà anche decisa la misura cautelare per l’indagato.

Gli accertamenti della Procura proseguono dopo i primi rilievi e gli interrogatori svolti in parte anche sui due amici della vittima che poco prima del delitto, avvenuto intorno alle 23 in via Giambattista Vico, si erano recati insieme a Micatrotta a casa di De Vivo e avevano citofonato all’appartamento nel quale l’uomo abita. Le indagini sono concentrate soprattutto sul mondo degli stupefacenti che si sospettano essere la causa di un alterco degenerato nel modo peggiore.

Si è anche in attesa di conoscere le eventuali disposizioni sull’esame autoptico sulla salma di Micatrotta, geometra di 38 anni senza alcun precedente penale.