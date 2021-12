Campobasso

Omicidio di Natale, disposto interrogatorio di garanzia per il 37enne fermato nella notte

Il trentasettenne fermato durante la notte per l'accoltellamento del coetaneo in via Giambattista Vico sarà ascoltato alla presenza del suo avvocato difensore in relazione ai fatti accaduti. L'uomo è stato trattenuto tutta la notte nella caserma dei carabinieri di via Mazzini. Acquisita anche la testimonianza di un altro giovane che sarebbe intervenuto per difendere la vittima, rimasto ferito a una mano nel corso della lite degenerata.

Più informazioni su Campobasso









È rinchiuso negli uffici della caserma dei Carabinieri di Campobasso da almeno 10 ore.

Il presunto omicida di Cristian Micatrotta, secondo quanto si aprende da fonti giudiziarie, piange da ore e sarebbe disperato. Non appena ha saputo di aver ucciso il geometra trentottenne di Campobasso che aveva incontrato ieri sera davanti al distributore di sigarette lungo via Giambattista Vico si è lasciato andare a una reazione di incredulità e disperazione. Nelle prossime ore sarà ascoltato direttamente dal giudice per le indagini preliminari che potrebbe, a quel punto, ratificare l’eventuale misura cautelare in carcere con l’accusa di omicidio. Interrogatorio che avverrà alla presenza del legale di fiducia del giovane indagato, l’avvocato Mariano Prencipe. Diversi i quesiti: il movente innazitutto e perché l’indagato aveva con sè un coltello. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore di vita del deceduto e quelle del presunto colpevole per capire se tra i due ci fossero vecchie ruggini che hanno portato allo scontro prima verbale e poi alla morte di Cristian Micatrotta.