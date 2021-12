Nuovo nome e tanti film: dopo due anni riapre il cinema multisala di Vasto

Il cinema multisala di Vasto riaprirà con un nome nuovo prima di Natale. Adesso è ufficiale e la data è quella del 23 dicembre. A partire da giovedì infatti aprirà ‘La città del cinema Vasto’, nuova denominazione del multisala di Corso Europa dove prima c’era il cinema ‘Multisala del Corso’, un posto frequentato in questi anni da tantissimi molisani per la grande scelta di pellicole visibili tutte le settimane. La riapertura arriva quindi nel periodo migliore, quello di Natale quando solitamente le sale si riempiono.

Per Vasto ma anche per tanti cinefili molisani una bella notizia, dopo quasi due anni di chiusura, prima per la pandemia e poi per il fallimento della precedente gestione.

Rispettati quindi gli annunci del sindaco Francesco Menna che si era battuto per una riapertura tramite gestione temporanea nonostante la procedura fallimentare in corso. Proprio poche settimane fa lo stesso Menna aveva annunciato che il cinema era stato affidato a una nuova società e che avrebbe riaperto con tutta probabilità prima di Natale.

La nuova gestione ha già fatto sapere che fra i film in programmazione ci saranno alcune delle pellicole di maggiore richiamo di queste settimane fra cui ‘House of Gucci’ e ‘Diabolik’, film che peraltro è già visibile da diversi giorni anche a Termoli, al cinema Oddo.

Fra i titoli più attesi nelle prossime settimane arriveranno anche ‘Spiderman – No way home’ e a partire dal 1 gennaio, ‘Belli Ciao’, il film del duo comico pugliese Pio e Amedeo.