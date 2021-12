Non c’è più Fiesta è il nuovo singolo, pubblicato dal 29 dicembre sul canale You Tube dell’artista Fernanda D’Ercole, che anticipa l’uscita dell’album “E adesso è così”, in uscita la prossima primavera.

Dopo una lunga carriera nel mondo della musica, come pianista e cantante, Fernanda D’Ercole ha deciso di fissare in un album la sua vena compositiva. E così ha scritto un intero album, arrangiato insieme al musicista Donato Santoianni, e finito di registrare nei giorni scorsi all’Only One Studio di Stefano De Libertis.

A dare il titolo al disco è il brano E adesso è così, dedicato alla madre scomparsa. Una dolce dedica in musica che corre sul filo dei ricordi. Come primo singolo di uscita Fernanda D’Ercole ha scelto un brano scritto esattamente un anno fa.

«Era il 30 dicembre 2020, una proposta del percussionista che collabora con noi, Antonio Salvador Conte. L’idea è di inserire nel Disco un brano dal ritmo latin-cha cha come augurio di un “ritorno alla libertà e al potersi riabbracciare”. Quello stesso giorno dove tutto il mondo (era in piena pandemia), carta e penna alla mano e scrissi in una serata il testo del brano e, insieme al mio compagno Donato Santoianni, abbozzammo la linea armonica e un arrangiamento al pianoforte. Ne venne fuori un ritmo e una melodia che subito piacquero ai nostri colleghi. Ho voluto che uscisse proprio in questi giorni come augurio di ritorno alla libertà».

In questo esordio discografico Fernanda D’Ercole può vantare della collaborazione di musicisti molisani e abruzzesi di spessore, che hanno interpretato il brano con la loro grande esperienza. Antonio Salvador Conte (percussioni), Marco Molino (percussioni), Graziano Carbone (batteria), Michele Campopiano (basso), Giuseppe D’Angelo (chitarre), Donato Santoianni (pianoforte ed hammond), Marco Salvatore (sassofono), Domenico Di Francesco (tromba) e Luca Riccione (trombone).

Ad impreziosire il brano anche tre grandi jazzisti canadesi come Ron Di Lauro (tromba solista), Jean-Pierre Zanella (sassofono) e Cameron Mulligan (tromba).

Il videoclip, uscito oggi, è stato diretto e girato da Pierluigi Patella. GUARDA IL VIDEO QUI