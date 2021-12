Non ce l’ha fatta il ragazzo accoltellato in via Vico: è morto in ospedale

Non ce l’ha fatta il giovane di Campobasso (C.M. 38 anni) accoltellato attorno alle 23 di questa sera da un coetaneo lungo via Giambattista Vico. Le ferite riportate a causa dell’aggressione avvenuta a colpi di lama non gli hanno lasciato scampo. D’Altronde la pozzanghera di sangue in cui l’hanno trovato i soccorritori e i fendenti ricevuti avevano lasciato già presagire una prognosi infausta. Così è stato, purtroppo. Il cuore del giovane ha smesso di battere poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli.

In caserma in queste ore si sta consumando l’interrogatorio a carico dell’aggressore (G.D.V. 38 anni anche lui) che a questo punto rischia l’accusa di omicidio.

Ancora non si conoscono le cause del delitto. Forse un diverbio che è degenerato e il fendente che ha colpito in maniera mortale un giovane del capoluogo. Una Vigilia di Natale di sangue a Campobasso, dove la violenza è esplosa attorno alle 23 all’altezza dell’incrocio che conduce verso la Tangenziale o verso il Terminal, nei presi di un bar.

A difendere la vittima sarebbe intervenuto anche un terzo ragazzo che potrebbe essere di aiuto all’attività investigativa dei carabinieri, in quanto testimone dei fatti.