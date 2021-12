No vax e politici nel ‘mirino’ delle maitunate di Nicola Mastropaolo

Anche quest’anno l’aumento dei contagi non ha risparmiato nemmeno le tradizionali maitunate di Nicola Mastropaolo: lo spettacolo con canzoni campobassane e sberleffi in rima – ‘Maitunincampo’ – era in programma stasera a piazzetta Palombo. Tuttavia, per motivi legati alla tutela della salute pubblica è stato cancellato per il secondo anno consecutivo. Le feste in piazza sono vietate dall’ultimo decreto del Governo per evitare i rischi di diffusione del virus.

Nonostante ciò, Mastropaolo ha registrato un piccolo video per fare gli auguri alla città ma a modo suo, con la sua satira sempre pungente, attuale e intelligente. Un pensiero “a chi ha la capa tosta (forse i no vax?) che sta aspettando il vaccino a supposta” e anche qualche punzecchiatura al Governo “che ha aumentato gas, corrente e benzina” e ai politici regionali perchè “la sanità non funziona e le strade sono rotte”. Infine, i versi dialettali dedicati all’amministrazione Gravina: “Ci avete fatto tante promesse, speriamo che non ci pigliate per fessi”.

Mastropaolo ha scelto piazzetta Palombo anche come location del suo video, un “posto meraviglioso, malinconicamente solo e in silenzio nell’oscurità della sera. Per questo motivo il video che ogni anno faccio per fare gli auguri di Buon anno l’ho girato in questo luogo simbolo della nostra città, con la speranza che il 2022 sia l’anno della rinascita per tutti i campobassani e per il mondo intero, con l’augurio di ritornare a cantare in mezzo alla gente ‘Turname a veve ca’ u vine e’ buone’“.