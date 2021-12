Scricchiolano sempre più gli eventi natalizi e di fine anno, anche in Molise dove per fortuna l’incidenza dei contagi si mantiene ancora oltremodo bassa rispetto al resto d’Italia (e d’Europa). È di oggi la notizia che riguarda il comune bassomolisano di Montenero di Bisaccia, dove ci sarebbero le avvisaglie di un focolaio in espansione tra i minori. Al momento i contagi con tampone molecolare (e dunque dall’Asrem) sono in numero limitato (nella sola giornata di ieri sono stati due) ma dalla scuola media fanno sapere che c’è massima attenzione e che si attendono i risultati dei test sui contatti di positivi e su chi è risultato positivo al tampone antigenico.

A Campobasso, come comunicato sui social dallo stesso gestore, un locale è stato chiuso. La causa è il contagio di un dipendente dello staff. “In via precauzionale ritengo opportuna la chiusura del ristorante fino a data da destinarsi” annuncia Mario Iannetta, informando la clientela che al momento le prenotazioni non sono state disdette ma che dipenderà dall’evoluzione del caso nei prossimi giorni e dai tamponi cui ora si sottopranno gli altri.

Tornando a Montenero, potrebbero arrivare stasera i primi responsi ma intanto dall’Amministrazione hanno scelto la via della prudenza annullando alcuni eventi natalizi. Questa la comunicazione della prima cittadina Simona Contucci: «Il Sindaco e l’Amministrazione comunale informano che gli eventi inseriti nel cartellone natalizio, previsti per domenica 19 dicembre, sono rinviati ad altra data a causa di un improvviso incremento della curva dei contagi al Sars-CoV-2, per i quali risulta coinvolta la fascia dei più giovani e dei rispettivi contatti.

In particolare, quindi, si comunica che l’evento denominato “Il Villaggio di Babbo Natale” è rinviato a mercoledì 5 gennaio 2022, mentre per quanto riguarda l’evento “Adotta una Pigotta” e la “Mostra multimediale del Progetto E.D.U.C.A.R.E.”, le date saranno comunicate prossimamente».

“Siamo molto dispiaciuti per il rinvio di questi eventi natalizi – ha dichiarato la sindaca Simona Contucci – soprattutto perché si tratta di manifestazioni dedicate ai più piccoli. La tutela della salute pubblica in questa fase piuttosto delicata, però, impone molta attenzione e assoluta prudenza nelle scelte.

Auspico nel frattempo che i dati attualmente in mio possesso subiscano un drastico ridimensionamento, dopo che tutte le persone coinvolte nei contatti con i positivi abbiano effettuato un tampone con un risultato, si spera, negativo. Al momento, comunque, sono in stretto contatto con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell’Asrem, per garantire la gestione delle quarantene”.

Risulta chiaro che quanto sta avvenendo a Montenero potrebbe verificarsi altrove, specie in questa fase in cui i contagi sono in crescita (anche se non in Molise, dove casi di variante Omicron nè di Delta+ sono stati mai riscontrati). E a rischio ci sono naturalmente le imminenti festività natalizie, compreso il Capodanno. Sono già diverse le città italiane, da Nord a Sud, che hanno già annullato i tradizionali concerti di piazza. Saltato il concerto al Circo Massimo a Roma, l’evento in piazza Maggiore a Bologna. Come sempre è stato ancor più restrittivo il Governatore della Campania De Luca. Appuntamenti saltati anche in Liguria o ancora a Mantova. Ma questo potrebbe essere solo l’inizio.

Anche in Molise, dove di recente il Presidente Donato Toma ha iniziato a dire la sua sul tema. Tema che – già si immagina – è controverso.