Natale in Molise: le tradizioni e il menù tipico

Le settimane che vanno dall’inizio dell’Avvento fino all’Epifania, rappresentano per tutti noi il periodo più festoso e magico dell’anno. Quello in cui si pensa ai regali, a come addobbare le proprie case, a come imbandire le tavole o a quali dolci preparare. É, però, anche il momento dell’anno caratterizzato da tradizioni, che si cerca di tramandare di generazione in generazione. ‘Ndocciata, Faglia, Maitunate sono termini che conoscete? Se la risposta é stata “no”, continuate a leggere per scoprirne il significato attraverso questa guida alle tradizioni a cura del giornale online Molisenews24.it.

Le tradizioni natalizie in Molise sono tante, ancestrali ma ce ne sono alcune particolari, fascinose, suggestive, legate al fuoco, che si svolgono il giorno della Vigilia. In provincia di Isernia, ad Agnone, centro noto per la sua millenaria produzione di campane, si svolge la ‘Ndocciata, che nel 2011 é stata riconosciuta “Patrimonio d’Italia per la tradizione”. Chi ha avuto la fortuna di assistere a questa spettacolare quanto suggestiva processione di fiamme e scintille, racconta di una lunga, interminabile emozione poco descrivibile se non vissuta dal vivo. Una emozione che anche Papa Giovanni Paolo II volle far vivere ai romani ed ai pellegrini di tutto il mondo accogliendola in piazza San Pietro nel 1996. La sera del 24 Dicembre, all’imbrunire, un centinaio di portatori di tutti i gruppi si riuniscono all’ingresso del paese. Il segnale per l’accensione delle torce e per la partenza è dato dal rintocco della campana più grande di Agnone, posta sul campanile della chiesa di Sant’Antonio. Uno, due rintocchi, nelle strade si fa silenzio e il corteo si avvia… Quest’anno, purtroppo, come già lo scorso anno, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, la ‘Ndocciata non si farà. “Vogliamo tutelare, –si legge in una nota degli organizzatori- in relazione all’aumento dei casi Covid, la sicurezza e la salute dei nostri concittadini e degli eventuali turisti che, numerosi, avrebbero raggiunto l’Alto Molise. La scelta più logica, perciò, è stata quella di rimandare l’antico rito del fuoco a quando potremo godercelo in totale sicurezza e tranquillità”.

Sempre la vigilia di Natale, a Oratino, in provincia di Campobasso, si tiene la Faglia, una sfilata anche questa ma di un unico grande cero di oltre un metro fatto di canne secche e alto quasi tredici metri: viene trasportato a spalla da quaranta portatori dall’ingresso del paese fino alla Chiesa più importante del paese, dove viene bruciato per tutta la notte. Il cero arde lentamente per tutta la notte, lasciando al mattino pochi residui che vengono raccolti e conservati come augurio di felicità e prosperità per l’anno nuovo. All’interno della manifestazione, inoltre, si celano una serie di simboli: se il cero é verticale, la faglia richiama il simbolismo della fecondità ed è connessa all’idea che quanto più sarà grossa e lunga, tanto più abbondante sarà il raccolto. Il simbolo dell’albero è molto antico ed esprime la perpetua rigenerazione della vita nel suo senso dinamico. Le canne sono state preferite, nonostante la non facile reperibilità ad Oratino, proprio perché devono essere cercate nei posti più disparati o addirittura rubate nelle notti lunari strappandole verdi che sono simbolo di purificazione, fertilità e abbondanza. La tradizione della faglia è anche un rito solare di ascendenza celtica, collegato al solstizio d’inverno: come il sole con i suoi raggi, così il fuoco con le fiamme è il simbolo della luce celeste, dell’azione illuminatrice, purificatrice e fecondante.

Singolare è la tradizione di Gambatesa, in provincia di Campobasso, dove dalla sera del 31 dicembre alla sera del primo gennaio di ogni anno, si svolge la tradizione delle “Maitunate”, che ha come palcoscenico le piazze, le strade, i vicoli e le soglie delle case di amici, parenti e autorità. E’ questa l’unica manifestazione in cui non è presente l’elemento religioso. Si tratta di un esempio tipico di teatro realistico e popolare che si richiama al teatro vivo di Plauto e di Terenzio, alla fresca e popolare farsa delle Atellane, alla fascinosa licenziosità dei Fescennini. La “maitunata”, eseguita dal cantore e accompagnata da un gruppo di suonatori, è un componimento poetico improvvisato, che consta di quattro versi endecasillabi a rima baciata o alternata con ritornello; il tutto cantato su un motivo musicale sempre uguale. La riuscita della “maitunata” è affidata all’inventiva del cantore, alla sua capacità di saper cogliere istantaneamente di ogni personaggio, di ogni problema di attualità, il lato caratterizzante e tradurlo poeticamente rispettando la rima e il motivo musicale. Gli argomenti sono i più svariati e sempre nuovi: si cantano virtù e vizi, ma più i vizi che le virtù, di grossi e piccoli personaggi, di belle ragazze e di gentili signore, accentuandone l’aspetto umoristico o il comportamento tipico di ognuno; il tutto condito con ironia che può raggiungere anche toni aspri e polemici.

Non vanno dimenticare le tradizioni molisane culinarie tipiche dei giorni di festa. D’altronde il cibo viene spesso visto come elemento di relazione e interazione e come rimando alla propria cultura. Fra gli antipasti in Molise, il giorno di Natale non possono mancare taglieri di salumi e insaccati locali, come il sagicciotto, la ventricina e la salsiccia di fegato e di formaggi tipici, come la caciotta frentana, la fresca bufagella e il caciocavallo di Agnone. Spazio anche la frittata di cipolla di Isernia, al calzone di ricotta, alle impastate di cavolfiori. A Natale é usanza preparare la zuppa di cardi o la zuppa alla santè, a base di crostini e polpette di carne e di formaggio in brodo di gallina ma nelle zone marinare trionfa la zuppa di triglie. Tra i primi piatti la protagonista é la pasta fresca fatta in casa: cavatelli al ragù di maiale, taccozze con i fagioli, maccheroni al cavolfiore e spaghetti con le seppie la fanno da padroni. I secondi piatti molisani del Natale sono spesso a base di carne di maiale e baccala. Tra i dolci spiccano i calciuni fritti, le ostie di Agnone ripiene di una farcia a base di cacao, frutta secca e miele, e le rustiche cacaruozze.