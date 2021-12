Anche quest’anno, per non dimenticare i più fragili, un Natale più luminoso sotto l’insegna dei Lions.

Il Club Termoli Tifernus, guidato dal Presidente Vincenzo Ferrazzano, ha concretizzato una serie di attività per rendere leggeri i giorni della festa più importante dell’anno, più leggeri per chi soffre o è in difficoltà.

Tante le iniziative tra cui quella di domenica scorsa, “Aggiungi un posto a tavola”, grazie alla quale sono state consegnate, presso la sede della Misericordia di Termoli, cinquanta buste contenenti beni di prima necessità. L’obiettivo è stato quello di contribuire al sostegno di quelle famiglie che non possono permettersi nulla. Prima ancora di fornire loro aiuti concreti si è organizzato il tutto a difesa delle dignità e della riservatezza.

Non sono stati dimenticati i bambini del reparto di pediatria del San Timoteo, a cui sono stati donati giocattoli, gli anziani della casa di riposo “Opera Serena” e dei ricoverati nel reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale termolese, ai quali sono stati consegnati i pandoro.

A conclusione di queste giornate dedicate agli “Altri” non sono mancate iniziative per raccogliere fondi da donare alla Fondazione ICIF e alla Fondazione di solidarietà del distretto 108 A a cui appartiene il vivace Club Lions Termoli Tifernus. Sono state vendute delle wine box e delle coloratissime palline di Natale.

La collaborazione con altri club della regione ha trasferito l’attività del Lions Tifernus anche in altri Paesi per sostenere con importantissimi gesti di solidarietà bambini, anziani, malati e famiglie.

Con orgoglio, il Presidente Ferrazzano, in carica per questo anno sociale, racconta quanto la sua squadra, il suo Club sia sempre pronto a trasformare progetti in fatti concreti.