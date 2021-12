Natale a Termoli, dopo il Decreto del Governo annullati gli eventi di piazza

Sono stati annullati gli eventi natalizi all’aperto programmati a Termoli durante le festività. Lo ha reso noto il comune tramite un post pubblicato su Facebook nella mattinata di oggi, lunedì 27 dicembre.

La decisione arriva in seguito al Decreto festività emanato dal Governo lo scorso 24 dicembre per il contenimento del covid-19 che in sostanza ha vietato gli eventi e i festeggiamenti di piazza.

Per questo motivo niente Capodanno in piazza, né l’evento della Befana programmato per il 6 gennaio, né tantomeno altri appuntamenti di questi giorni.

Purtroppo l’annullamento degli eventi pubblici, in parte iniziati già nei giorni scorsi in varie località del Molise, è diventato pressoché d’obbligo dopo le nuove restrizioni imposte dal Governo. Proprio nella giornata di ieri, per lo stesso motivo, a Larino il sindaco Puchetti ha disposto l’annullamento delle attesissime luminarie di Natale.

Restano validi invece gli eventi al chiuso e ingresso consentito con Green pass rafforzato e mascherina FFP2, come i concerti del cartellone di Termoli Musica.