Movida, Gravina conferma la chiusura alle 2. Via libera solo a Capodanno

Gli esercizi pubblici potranno restare aperti fino all’alba almeno la notte di Capodanno. Tanto è previsto dall’ultima ordinanza firmata oggi dal sindaco Roberto Gravina che nel confermare la chiusura alle 2 per tutti gli altri giorni e nel formalizzare l’apertura a “tutta notte” per Capodanno, disciplina anche che per il 7 dicembre, il 23, il 24 2 il 25, piuttosto che alle 2 le serrande si potranno abbassare alle tre.

La riapertura è prevista come sempre a partire dalle 4:30 e per ragioni di sicurezza e decoro urbano è previsto il divieto di vendita in contenitori di vetro, di bevande alcoliche e analcoliche da asporto, tra le 23 e le 6, ed è ammessa la sola vendita da asporto solo in bicchieri di plastica.

Dalle 2 alle 7 è vietato vendere da asporto bevande alcoliche e l’orario di chiusura per i negozi di generi alimentari è sempre alle 21.30.