Montenero, quasi 50 positivi soprattutto tra ragazzi. Giovedì screening in auto per la popolazione

I casi di positività fra studenti e giovanissimi a Montenero di Bisaccia sono aumentati negli ultimi giorni, portando il numero complessivo a circa 50. Tra questi la maggioranza sono concentrati tra i bambini delle elementari e gli alunni delle scuole medie, ma ci sono anche fratelli maggiori, genitori, parenti stretti. Un segnale della elevata contagiosità del virus, contro il quale si propone un’opera di tracciamento radicale sulla popolazione.

Torna infatti lo screening su base volontaria, come annunciato oggi dal sindaco Simona Contucci che ha già firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e quella che prevede l’obbligo di mascherina anche al’aperto, anticipando in quest’ultimo caso – forse, la conferma dovrebbe arrivare a giorni – la decisione del Governo in tutto il Paese.

Giovedì 23 dicembre giornata dedicata al tracciamento rapido con modalità Drive Through (cioè giungendo sul posto in automobile, con tampone oro-faringeo che sarà effettuato restando all’interno della vettura). L’iniziativa, che sarà svolta in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile “Montenero di Bisaccia Ets”, è dedicata a tutti i cittadini dai 6 anni in su residenti a Montenero di Bisaccia e si terrà giovedì 23 dicembre 2021 dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 13,30 alle 18,30 presso l’area di sosta tra Via Paterno e Via Padre Pio – dietro la Chiesa di San Paolo Apostolo – con accesso obbligatorio da Via Don Sturzo su Via Gramsci (lateralmente alla Caserma dei Carabinieri).

Per poter effettuare il tampone oro-faringeo bisognerà presentare tessera sanitaria e modulo di prenotazione reperibile sul sito istituzionale del Comune, non trovarsi in quarantena nè in isolamento e non avere sintomi che indichino infezione da covid o altre malattie. “Se necessario – dichiara il primo cittadino Contucci – replicheremo la somministrazione del test antigenico rapido sulla popolazione anche nei giorni successivi al Natale e in quelli precedenti alla riapertura delle scuole. In quest’ultimo caso i tamponi saranno dedicati esclusivamente alla popolazione scolastica”.