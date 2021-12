Messa dell’alba per San Basso con novità gustosa al Mercato ittico

La Santa Messa in onore di San Basso è stata officiata questa mattina, 5 dicembre , da Monsignor Gianfranco De Luca, Vescovo della Diocesi di Termoli e Larino. C’erano il Sindaco Francesco Roberti, il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano, il Presidente del Consiglio Annibale Ciarniello e diversi consiglieri comunali unitamente ai rappresentanti delle forze dell’ordine, della marineria termolese e tanti cittadini devoti che non hanno voluto perdere la classica e tradizionale funzione religiosa delle ore 7 in onore del Santo Patrono.

Prima di raggiungere il porto il Vescovo De Luca ha annunciato la realizzazione di una casa famiglia per diversamente abili, un progetto che sarà sostenuto dall’amministrazione comunale e che potrà vedere la luce grazie ad una donazione fatta da un privato alla Diocesi. Monsignor Gianfranco De Luca ha chiesto l’intercessione di San Basso anche per questa nuova iniziativa, l’intervento del Santo Protettore di Termoli questa volta è stato chiesto tramite una poesia in dialetto recitata da Nicola Palladino.

A seguire la processione nel bacino portuale fino al Monumento intitolato alla Gente di Mare dove è stata recitata la poesia del pescatore e dove è stata deposta una corona di alloro. La novità di quest’anno è stato un ultimo momento conviviale organizzato dalla marineria al Mercato ittico dove è stata preparata la classica colazione del pescatore. “Pappone per gli uomini” e ciambella per le donne come nella più classica delle tradizioni.