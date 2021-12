MARTEDI’ 7 Avremo sole prevalente in questo martedì, ma non sarà più caldo, anzi la colonnina continuerà la sua discesa. Il mattino sarà ancora un po’ piovoso sulla costa adriatica e in basso Molise poi andrà meglio anche lì grazie a delle ampie schiarite che porteranno il sereno totale in serata e durante la notte.

MERCOLEDI’ 8 Oggi avremo una lieve risalita nei valori termici (specie in quelli massimi), ma è questa l’unica buona notizia sul fronte meteorologico perché già nel primo pomeriggio tornano pioggia e neve. La mattina sarà coperta poi avremo una intensificazione della nuvolosità che porterà rovesci sparsi e anche precipitazioni a carattere nevoso. Migliora in serata almeno in basso Molise ma attenzione ai forti venti di Scirocco.