Maria e l’attesa

di don Mario Colavita

“La vera tristezza non è quando, a sera, non sei atteso da nessuno al tuo rientro in casa, ma quando tu non attendi più nulla dalla vita. E la solitudine più nera la soffri non quando trovi il focolare spento, ma quando non lo vuoi accendere più: neppure per un eventuale ospite di passaggio”. Fanno sempre riflettere le parole di don Tonino Bello (1935-1993) il vescovo di Molfetta voce dei poveri e profeta di speranza.

Maria se è porta dell’avvento è anche la Vergine dell’attesa, anzi lei più di tutti i personaggi del vangelo ci insegna cos’è l’attesa. Dall’inizio alla fine ne ha sperimentato forza e virtù. Vergine in attesa, all’inizio, Madre in attesa, alla fine.

Saper attendere non è da tutti. Oggi sembra che tutto si debba compiere in un istante, come quando facciamo compriamo on line, basta un clik, domani, massimo dopodomani, il pacco è a casa, sempre se il corriere ci trova.

Che vita frenetica la nostra, il guaio è che più si avvicina il Natale e peggio è. La frenesia cresce fino ad esplodere il 24 e riprendere il 31 dicembre.

Per un credente la vera frenesia è il desiderio di speranza di una nascita. Maria, madre del silenzio, credente di tanti credenti ci insegna l’attesa buona, quella che ci fa maturi e ci aiuta ad aprirci al Veniente.

Niente di più sano è attendere Gesù perché lui è l’atteso di questo tempo. Poveri cristiani che nella notte santa più che attendere Gesù passano la serata a mangiare e giocare, dimenticando completamente il festeggiato.

Maria vergine dell’attesa ci dona l’olio della sua lampada per aspettare il figlio che nasce per noi e per la nostra salvezza.

Le scritture antiche aprono uno squarcio nel cielo e aiutano a leggere la novità di Dio. Il profeta Michea è il più scaltro quando dice: “E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele […]. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d’Israele” (Mi 5, 1.3).

Un piccolo villaggio della Giudea diventa la culla del Messia davidico. Bisognerebbe studiare di più Betlemme ricordare le sue origini di come la storia di questa villaggio si incontri con la storia di Rachele e di Davide per arrivare poi a quella notte in cui le profezie fioriscono su di un letto di paglia.

La visita di Maria ad Elisabetta, sua parente, ci ricorda che cosa può fare di grande lo Spirito santo e la fiducia in Dio. Elisabetta, anziana, in cinta, diventa profetessa e Maria la madre del Signore diventa per noi icona di disponibilità e di speranza.