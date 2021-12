Maltempo flagella la costa, grosso pino crolla sulla strada a Rio vivo

Mattinata di maltempo in Basso Molise dove si è abbattuto un nuovo forte temporale unito a raffiche di vento, proseguendo così un fine settimana prettamente invernale con temperature basse, pioggia e forte vento un po’ in tutta la regione.

Ci sono stati diversi problemi con cadute di alberi e in particolare a Rio vivo, nella zona sud di Termoli, dove un pino marittimo è crollato sulla sede stradale ma per fortuna in quel momento non c’erano né auto nei passanti.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Termoli che si è occupata di rimuovere l’albero dalla strada. Le previsioni annunciano un leggero miglioramento nella giornata di oggi con assenza di precipitazioni sulla costa.