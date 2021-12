Impresa sfiorata dalla Magnolia Campobasso che dopo aver steso il Venezia per poco non riesce a mandare al tappeto anche la fortissima Schio.

Primi due quarti da urlo per le rossoblù che non solo tengono testa alla corazzata veneta ma riescono a mantenere il vantaggio al termine del secondo periodo grazie a una prestazione praticamente perfetta. Primo quarto che si chiude sul 21-20 per le ospiti che sotto canestro vanno a segno con regolarità ma subiscono anche parecchio.

La vera accelerata nel secondo, quando le campobassane pigiano sull’acceleratore, sciorinano una grande pallacanestro e si portano al riposo lungo addirittura sul 42-34, un +8 strepitoso grazie a un parziale di 22-13 rifilato alle più quotate rivali.

La gara è tosta e intensa, le vicentine si rifanno sotto e a metà del terzo periodo accorciano a quattro punti il distacco grazie a un parziale di 14-10. Laksa realizza tanti punti, così come dall’altra parte Parks e Gray. Poi avviene il sorpasso (55-56), al termine di una strepitoso rimonta ospite. C’è da resistere e soffrire.

La partenza dell’ultimo periodo è ottimo per le padrone di casa che riescono a piazzare un terrificante 5-1, poi 63-60 dopo due minuti. Il pubblico incita, sa che l’impresa potrebbe essere vicina. Ma occorre giocarsela punto su punto. A quattro dal termine è 64-62. A un minuto e mezzo dalla sirena Schio si porta in vantaggio di uno (68-69), subito ribaltato dalla veemenza delle rossoblù e nuovamente controsorpasso ospite.

Trepidazione massima, poi arriva il 73-70 di Schio che manda in frantumi il sogno campobassano. Ma gli applausi vanno tributati in maniera convinta a una squadra orgogliosa e organizzata. Finale, 77-70 per la squadra della provincia di Vicenza.

MAGNOLIA CAMPOBASSO 70

FAMILA WUBER SCHIO 77

MAGNOLIA CAMPOBASSO: Premasunac, Trimboli, Chagas, Gray, Parks, Togliani, Trozzola, Quinonez, Nicolodi, Amatori, Egwoh, Del Bosco.

ALL.: Sabatelli

FAMILA WUBER SCHIO: De Shields, Gruda, Dotto, Keys, Laksa, Del Pero, Sottana, Verona, Crippa, Andrè.

ALL.: Dikaioulakos

ARBITRI: Caforio, Bonotto, Doronin.