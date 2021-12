Il girone di andata di questo primo anno dal ritorno in serie C si chiuderà per il Campobasso in trasferta. Un match difficile, diciamo pure uno scontro diretto: bisognerà affrontare il Potenza che attualmente è al quartultimo posto, un gradino più giù rispetto ai rossoblù che hanno tre lunghezze proprio sui lucani.

Ecco perché l’obiettivo numero uno è mantenere il distacco per evitare davvero di sprofondare e ritrovarsi a un passo dall’ultima posizione che non è neanche tanto lontano (a -5). Una partita delicata, sicuramente tosta, ma da affrontare con le proprie armi, ovvero il gioco, la voglia di vincere e quella spregiudicatezza che fino a qualche tempo fa era un tratto distintivo della squadra guidata da Mirko Cudini.

Restano in forte dubbio le presenze del difensore Dalmazzi e dell’attaccante esterno Di Francesco. Due elementi che sono mancati e non poco per l’economia della formazione titolare. Il tecnico potrebbe confermare la difesa a tre, anche considerando che spesso il Potenza si schiera con un 3-5-2. Il match sarà arbitrato dal signor Giordano della sezione di Novara, assistito da Festa di Avellino e Fine di Battipaglia. Quarto ufficiale Luongo di Napoli.

Intanto, in vista della sfida all’Avellino di mercoledì 22 dicembre alle 15.30, la società ha lanciato un’iniziativa natalizia, la cosiddetta ‘Christmas family’. In pratica, un genitore con un figlio che abbia meno di 14 anni pagherà solo 11 euro più 2 di prevendita in tribuna inferiore. Per il resto, confermati i prezzi in tutti gli altri settori.

Questi i punti vendita. Campobasso: Campobasso Store – c.so Vittorio Emanuele; Antica Tabaccheria di Tizzano Antonio (piazza Pepe), Agenzie Intralot (via XXV Aprile 25 e via Carducci 4T); Vinchiaturo: Le 4 Via Nove – C/da Monteverde, 4; Bojano: Matese Servizi – La nuova posta (corso Amatuzio 32); Riccia: Moffa viaggi (via Garibaldi); Isernia: Risorgimento Caffè (corso Risorgimento 48); Termoli: Tabacchi Di Rado (corso Mario Milano 22A).