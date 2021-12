Campobasso-Catanzaro, ecco un’altra sfida sentita, storica, che affonda le proprie radici negli anni passati. Si gioca sabato alle 14.30 e proprio in queste ore si è dato il via alle prevendite dei biglietti. Con una promozione in atto: ci saranno agevolazioni considerevoli per chi acquisterà il tagliando anche per la sfida all’Avellino di mercoledì 22 dicembre. Tra l’altro, contro gli irpini non si giocherà come deciso in un primo momento alle 21.00 bensì alle 15.30 e ci sarà la diretta su Raisport.

Tornando al match che andrà in scena fra tre giorni a Selvapiana, bisogna dire che è stato squalificato mister Cudini per una giornata per una “espressione blasfema nei pressi della panchina”. Per lo stesso motivo out anche il mister del Catanzaro Vivarini. Dunque, nessuna delle due panchine sarà occupata dai tecnici in carica bensì dai propri collaboratori. Nel caso dei Lupi, dal preparatore dei portieri Cicioni.

Nel dettaglio, ecco la promozione lanciata dalla società come accaduto in occasione della doppia gara contro Foggia e Francavilla. Listino PROMO Formula FAMILY – Tribuna inferiore (2 gare, padre – madre – figlio under 14) – 50 euro più 2 di prevendita). Per ogni figlio in più (under 14) occorre aggiungere il prezzo ridotto di 5 euro a gara. Curva Nord (2 gare): 20 euro più 2 di prevendita (al posto di 30 euro biglietti interi). Il ridotto donne: 15 euro più 2 di prevendita (al posto di 20 euro). Per gli under 14: 10 euro più 2 di prevendita. Tribuna inferiore (2 gare): 30 euro più 2 di prevendita (al posto di 40 euro biglietti interi). Ridotto donne: 15 euro più 2 di prevendita (al posto di 20 euro). per gli under 14: 10 euro più 2 di prevendita. Tribuna Laterale Nord e Sud (2 gare): 60 euro più 2 di prevendita (al posto di 70 euro biglietti interi). Tribuna centrale (2 gare): 80 euro più 2 di prevendita (al posto di 100 euro biglietti interi).

Ovviamente chi non vuole accedere alla promozione potrà acquistare il biglietto per il singolo evento. E quindi 50 euro (più due di prevendita) per la tribuna centrale, 35 euro per la tribuna laterale, 20 euro per la tribuna inferiore, 15 euro per la Curva Nord e 15 per la Curva Sud. I ridotti per la Curva Nord e Tribuna Inferiore sono 10 euro per le donne e 5 euro per i bambini dai 5 ai 14 anni. I bambini fino a 4 anni entrano gratis.

Questi i punti vendita. Campobasso: Campobasso Store – c.so Vittorio Emanuele; Antica Tabaccheria di Tizzano Antonio (piazza Pepe), Agenzie Intralot (via XXV Aprile 25 e via Carducci 4T); Vinchiaturo: Le 4 Via Nove – C/da Monteverde, 4; Bojano: Matese Servizi – La nuova posta (corso Amatuzio 32); Riccia: Moffa viaggi (via Garibaldi); Isernia: Risorgimento Caffè (corso Risorgimento 48); Termoli: Tabacchi Di Rado (corso Mario Milano 22A).