Lupi, arriva il Catanzaro. Fuori mezza difesa e Di Francesco: serve un’impresa

Il girone di andata volge al termine. Penultima giornata, a Selvapiana arriva il Catanzaro. Si gioca in anticipo, domani 11 dicembre alle ore 14.30 si scende in campo. Una sfida tosta, che evoca ricordi abbastanza positivi. Soprattutto tra le mura amiche, mai violate dai calabresi nelle sei precedenti partite. E anche questo dato statistico andrà difeso con le unghie e con i denti.

Non arrivano buone notizie dallo spogliatoio. Bisognerà fare ancora a meno dei due pilastri della difesa e del giovane attaccante Di Francesco. Menna ne avrà ancora per qualche settimana, Dalmazzi potrebbe farcela per la gara contro l’Avellino del 22 dicembre. Ma non c’è ancora nulla di certo. Ecco perché si può parlare ancora di emergenza formazione nel pacchetto arretrato che affronterà una delle formazioni migliori del girone, partita sicuramente per il salto di categoria.

Non saranno in panchina i due allenatori Mirko Cudini e Vincenzo Vivarini, entrambi squalificati per una giornata dal giudice sportivo. Un fatto insolito, più unico che raro. Bisognerà tenere conto anche delle condizioni meteo, date in peggioramento nelle prossime ore. Ecco perché l’undici sarà annunciato nell’imminenza del match.

Tra i pali andrà Raccichini, linea difensiva a quattro con Fabriani, Sbardella, Magri e Vanzan. In mediana dovrebbe essere riproposto il trio Candellori-Bontà-Persia mentre in attacco Rossetti sarà supportato da Liguori e probabilmente da Vitali.

Sugli spalti è atteso un ottimo pubblico. La gara attira ma soprattutto i Lupi hanno bisogno del sostegno della propria gente. I risultati non stanno dando ragione alla squadra del capoluogo ma la serie C è dura e va affrontata con lo spirito combattivo di chi vuole vedere cara la pelle. E l’obiettivo stagionale resta uno: la permanenza nella categoria conquistata dopo anni di stenti.

Arbitrerà il signor Sajmir Kumara della sezione di Verona, assistito da Piedipalumbo di Torre Annunziata e Centrone di Molfetta. Quarto ufficiale Tomasi di Lecce.