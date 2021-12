Lo chef Lucio Andrianò entra nel Collegio dei Cuochi della Federazione

Lo chef Lucio Andrianò è stato premiato dalla FIC – Federazione Italiana Cuochi con il riconoscimento destinato all’ingresso nel Collegio dei cuochi, per essersi distinto nei 40 anni di attività per passione, dedizione, capacità e prestigio avendo operato in diverse strutture alberghiere e di ristorazione sull’intero territorio nazionale.

Da nord a sud della penisola, ma più in particolare nel centro di cottura e produzione pasti di Campobasso in via Principe di Piemonte.

Già ambasciatore della cucina molisana nel mondo riconoscimento ottenuta dalla Regione Molise, tra gli chef per la promozione della cucina pastorale della Transumanza, con eventi realizzati in tutta Europa. Storica la Tavolata Molisana organizzata in Lapponia con i pastori Sami che allevano renne. Anche in Portogallo la maestria di Lucio si è rivelata ad alti livelli in occasione di un confronto culinario con i suoi colleghi portoghesi, francesi e spagnoli in occasione di uno dei tanti meeting sulla valorizzazione dei prodotti agropastorali.

Pausa forzata negli ultimi due anni causa Covid e già pronti per nuovi e più esaltanti progetti, per ora mettiamo questo nuovo riconoscimento in bacheca e poi si riparte.