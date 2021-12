Per ora non si sa quasi nulla, ma ha suscitato molta curiosità l’ultima ‘impresa’ del pianista Simone Sala. La scorsa notte, con il suo staff di collaboratori, ha portato il suo pianoforte sulle bellissime cime innevate di Campitello Matese. In uno scenario da favola, con le vette imbiancate a fare da cornice, il cielo terso e azzurro, l’aria limpida e la temperatura sotto lo zero, Sala ha dato vita ad uno show a 1500 metri di altezza.

Di questo spettacolo inedito e affascinante il musicista ha fornito un primo assaggio sui social. Ovviamente le foto e le video stories su Instagram hanno ‘solleticato’ la curiosità dei suoi fan a cui ora non resta che attendere il frutto dell’esibizione sulla neve.

Fra l’altro il bellissimo connubio tra musica e natura è stato già sperimentato dall’artista molisano che si è esibito sul tratturo di Oratino. L’evento si è svolto in quell’occasione all’alba alla vigilia di Ferragosto.

Martedì 7 dicembre nuovo impegno per Sala che si esibirà con il Double Drums Sextet sul palco del famoso Blu Note di Milano nel giorno di S. Ambrogio.