Le vere rivoluzioni sono di chi ha i modi femminili e materni di Dio

IV Domenica di Avvento – Anno C

Beata colei che ha creduto (Lc 1,39-45).

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

L’incontro tra Maria ed Elisabetta che ha il suo culmine nel cantico di Maria (il Magnificat) è il punto di arrivo di altri due racconti di annuncio di altrettante nascite: quella di Giovanni e quella di Gesù. La beatitudine detta da Elisabetta è un commento anche un po’ ironico a quanto è accaduto a suo marito Zaccaria che, nonostante fosse un sacerdote che stava compiendo un rito nel Tempio, non credette alle parole dell’angelo, a differenza di Maria che invece ha dato pienamente disponibilità al progetto di Dio. Ed è così che Zaccaria ha perso la parola per cui la capacità di leggere gli eventi è passata alla moglie Elisabetta.

E’ interessante notare che in una cultura in cui la donna non aveva diritto di parola né poteva testimoniare in tribunale, sono proprio due donne che commentano l’agire di Dio, che diventano “teologhe”, mentre gli uomini perdono la parola, diventano incapaci di interpretare il modo sorprendente in cui Dio agisce, forse perché condizionati dai loro preconcetti, dalla sicurezza di conoscere già Dio che per loro è assolutamente prevedibile, quasi come un orologio meccanico: fai bene? Dio ti premia, anzi ti deve premiare; fai il male? Dio ti deve condannare.

L’evangelista Luca descrive diverse donne, a cominciare proprio da Maria ed Elisabetta che sono più in sintonia degli uomini con la novità di Gesù che manifesta la misericordia di Dio che non è condizionata dal nostro atteggiamento, ma il più delle volte lo precede, dando molto più credito a noi di quanto noi facciamo gli uni verso gli altri. La storia delle chiese insegna che quando prevale il modo maschile, ingessato e rigido, di affrontare le situazioni, si giudicano e condannano persone che non rientrano nei nostri schemi, rischiando il più delle volte di non accorgersi quando Dio ci fa visita, come è successo a Zaccaria. Le vere rivoluzioni, anche nella vita di fede, sono fatte da chi assume i modi femminili e materni di Dio e ciò non è prerogativa solo delle donne, ma anche di uomini che si sono spogliati dei loro privilegi, arrivando a dire, come Francesco di Assisi, che si suoi frati dovevano essere non padri, ma madri per i loro fratelli. Ed è per questo che il suo cantico delle creature pone i fratelli e le sorelle sullo stesso piano.

Don Michele Tartaglia