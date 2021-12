Un tripudio di bontà e colori vi ‘avvolgerà’ non appena metterete piede nel negozio dell’azienda agricola biologica Ferrara a Termoli, in via Mario Milano (di fronte alle Poste Centrali).

La vetrina addobbata a festa, con l’albero allestito con i piccoli caciocavalli del caseificio guglionesano, è solo l’antipasto. Dentro, nel bancone e sugli eleganti scaffali in legno, troverete tante novità che potranno essere un regalo speciale per i vostri amici-parenti-colleghi per le imminenti festività natalizie.

Foto 3 di 4







La giovane titolare Angela ci conferma infatti che sono già tantissimi i clienti che hanno richiesto – e in alcuni casi già comperato – personalizzati cesti natalizi. L’offerta gastronomica, già ricca, si è impreziosita di tanti altri nuovi prodotti. Qualche esempio? Le bontà dolciarie del Forno Cianciullo di Jelsi (biscotti, mostaccioli e panettone), torroni, i vini della cantina Di Majo-Norante, i tartufi (anche in carpaccio) e tanto altro. Come non citare il Caffè 100% arabica nelle confezioni – tutte termolesi – di Domingo.

Foto 3 di 5









Originalissime, poi, le caciottine a forma di pandorino. Così come le ricotte a mo’ di stelline natalizie, ai gusti cioccolato e tartufo.

Foto 2 di 2



Non vi resta che andare a prenotare il vostro pacco pieno di leccornie.

Di seguito il nostro articolo-storia dell’attività che ha aperto il suo punto vendita di Termoli lo scorso mese di maggio.