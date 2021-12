Lavoro nero, studio Cgia: Molise quinta regione d’Italia per irregolarità

Il Molise al quinto posto per percentuale di lavoratori in nero. Il dato emerge da uno studio della Cgia di Mestre, che pur facendo un’analisi approfondita che tiene conto anche di documenti recenti approdati alla Camera dei Deputati, si riferisce però a un confronto numerico riferito al 2019, in epoca pre Covid.

Questi i numeri: 16.500 lavoratori irregolari, 15,2% di tasso di irregolarità, 6,3% di valore aggregato del lavoro nero sul totale quantificabile in 366 milioni. Il Molise si piazza al quinto posto dietro Calabria, Campania, Sicilia e Puglia, ma nettamente sopra la media nazionale (12,8%).

I dati pubblicati nei giorni scorsi fotografano il Molise come una delle regioni in cui si fa maggiore ricorso al lavoro nero, specie per piccoli lavoretti domiciliari. È quello che viene chiamato ‘Esercito di lavoratori invisibili’ che tuttavia evidenziano anche una concorrenza sleale nei confronti dei regolari: idraulici, muratori, parrucchiere, estetiste.

Come detto si tratta di un quadro precedente alla pandemia che secondo la Cgia avrebbe avuto un forte incremento negli ultimi due anni.