LUNEDI’ 13 Protetti dall’alta pressione torna finalmente il bel tempo sul Molise. Cieli azzurri ovunque in questo primo giorno della settimana, qualche velatura, a tratti anche corposa, transiterà nel pomeriggio, ma in linea di massima ci saranno sole e stabilità atmosferica per tutto il dì. Lo hanno ribattezzato anticiclone di Santa Lucia il robusto campo di alta pressione che garantisce per qualche giorno il sereno. In questo lunedì ci saranno anche correnti settentrionali sul basso Adriatico (innescate dallo spostamento del vortice depressionario del weekend appena trascorso che viaggiano verso i Balcani), che potrebbero lambire la costa molisana e il Molise centrale ma senza perturbazioni di rilievo.