La tintilia molisana ‘sbanca’ anche in Portogallo: 3 ori per cantina Herero

Tutti pazzi per la tintilia molisana. Il vino simbolo della nostra regione conquista anche il Portogallo e in particolare la giuria del concorso “Portugal Wine Trophy”, il più grande e importante concorso enologico portoghese. Nella kermesse che si è svolta ad Anadia (nella regione vinicola di Bairrada) sono arrivate tre medaglie d’oro: a conquistarle la cantina Herero di Campobasso con i vini. Tintilia del Molise Doc “PRIMACLASSE” annata 2018; Tintilia del Molise Doc “HERERO.16 annata 2017 e Molise Rosso Doc “Don Peppe” annata 2015.

I vini provenienti da tutto il mondo sono stati degustati alla cieca da una giuria indipendente di esperti composta da enologi, sommelier, “Masters of Wine”, commercianti specializzati, produttori di vino, giornalisti, ed altri operatori del settore. I prodotti sono stati classificati secondo le regole e le linee guida dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV) e dell’Union Internationale des Oenologues (UIOE), utilizzando il sistema di 100 punti.

In Portogallo sono stati confermati i risultati ottenuti in Germania questo autunno al “Berliner Wein Trophy” 2021 dove i vini su indicati hanno conseguito i medesimi risultati.

“Si conclude un anno importante per noi – affermano dalla sede aziendale- che ha visto protagonisti i nostri vini e conseguentemente il territorio molisano in prestigiose competizioni internazionali, dal Giappone, all’Austria, alla Germania, alla Francia nella rinomata zona vinicola del Bordeaux, per concludere ad Anadia in Portogallo. Risultati che condividiamo con quanti deliziano il loro palato con i nostri prodotti”.