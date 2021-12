Un messaggio vocale passa da uno smartphone all’altro, rimbalza sui social, viene inviato a decine di contatti, che a loro volta premono invio e lo moltiplicano per centinaia di destinatari raggiunti, che nello spazio di qualche ora diventano migliaia. E insomma, per farla breve: nel tardo pomeriggio mezza Campobasso apprende, in questo modo, una notizia: all’Md di Vazzieri, un discount molto frequentato, tanto più in questi giorni nei quali i cittadini fanno scorte alimentari per un capodanno che i più trascorreranno in casa, si sono recati 4 positivi che invece di fare la quarantena a casa se ne sono andati allegramente a fare la spesa. Uno è stato riconosciuto, malgrado la mascherina, da una signora che, sempre secondo le parole dell’anonimo informatore, si è rivolta alla direzione del supermercato. La direzione – va avanti il racconto affidato a un messaggio vocale – ha invitato l’ignoto trasgressore della legge, che impone l’obbligo di isolamento in caso di positività, a uscire allo scoperto e si è resa conto, non senza una certa dose di incredulità, che in quel momento all’interno del discount non c’era un positivo bensì quattro, tutti “rei confessi” davanti alla minaccia di chiamare le forze dell’ordine.

Il messaggio dunque, rilanciato da un telefonino all’altro, è diventato virale ed è stato rapdamente classificato come “vero” dalla maggioranza dei cittadini che lo hanno ricevuto o lo hanno ascoltato.

Il messaggio in realtà racconta una balla. Abbiamo verificato, come è obbligatorio fare peraltro (non è una opzione facoltativa per chi fa informazione) e abbiamo appurato che si tratta dell’ennesima fake news sul tema covid, annessi&connessi, che va di moda in un momento storico in cui uno degli sport preferiti dal pubblico-utente è il confezionamento di balle di “stretta attualità”, agganciate ai temi della giornata. Oggi il tema è la quarantena, sulla quale si sta esprimendo anche il Consiglio dei Ministri, e la parola quarantena campeggia ovunque. Dunque quale occasione migliore per costruire una falsa notizia con una ispirazione così facile?

Peccato che le fake news facciano male. Questa, in partcolare, sta arrecando danni all’Md finito suo malgrado nel tricarne di whatsapp. “Sono ore che riceviamo telefonate di clienti preoccupati, qualcuno ci ha pure minacciato” rivelano i lavoratori del punto vendita. Il direttore appareesasperato: “Se fosse accaduto davvero – ci spiega – avremo dovuto fare una segnalazione alle forze dell’ordine”.

Chi è positivo e viola la quarantena rischia la denuncia per articolo 260 del testo unico della legge sanitaria 265 del 1934. E’ un reato contravvenzionale che prevede l’arresto e da tre a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5000 euro.

“Non è successo nulla di quello che il messaggio racconta – dichiara il responsabile – e le telecamere a circuito chiuso che hanno filmato l’intera giornata possono dimostrarlo”.

Intanto il problema è sempre quello: chi paga i danni? I responsabibili, quelli che lanciano il sasso (in questo caso il vocale) e nascondono la mano (l’identità) sono certamente dei codardi ma anche irrimediabilmente stupidi. Non capiscono che continuando a inquinare il mare della comunicazione su certi temi di stretta attualità e indubbia importanza anche a loro, prima poi, toccherà un bagno nel veleno.