Punto di penalizzazione in classifica per il Termoli calcio per irregolarità relative alla passata stagione. A renderlo noto è la stessa società giallorossa tramite i propri canali social.

“Doccia fredda in casa Termoli Calcio 1920. Nel Comunicato ufficiale dello scorso 7 dicembre 2021 la Lega Calcio Molise annuncia un punto di penalizzazione per i giallorossi per fatti risalenti alla scorsa gestione societaria. Con la decisione del Tribunale Federale Territoriale si annuncia l’inibizione per quattro mesi all’ex presidente Marco Castelluccio e un punto di penalizzazione per il Termoli da scontarsi nell’attuale campionato di Eccellenza Molisana”. La sentenza non entra nel dettaglio delle motivazioni che hanno portato alla penalizzazione e alla squalifica dell’ex presidente.

Il club aggiunge la possibilità di appellarsi contro la decisione. “Non è escluso che la società del presidente Flaviano Montaquila possa avanzare ricorso”.

La nuova classifica vede ora i giallorossi a 36 punti, con 5 lunghezze di vantaggio sul Campodipietra secondo.

Intanto la società giallorossa ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo al Pavia l’attaccante Vincenzo Scognamiglio. La sua cessione segue gli addii del portiere Alessandro Di Bellonio, già sostituito con Saverio Viscardi e il centrocampista Luca Maione.