Incidenti sulla SS 16 a Campomarino e in tangenziale a Termoli: feriti e traffico rallentato

Due incidenti a distanza di poco tempo l’uno dall’altro si sono verificato nel pomeriggio di oggi, 14 dicembre, in Basso Molise.

Alle 18 il primo scontro, avvenuto sulla Statale 16 in territorio di Campomarino, all’altezza dell’ex Monica Club. Diverse persone sono rimaste coinvolte e almeno due trasportate in ospedale al San Timoteo con ferite giudicate non gravi. Sul posto, oltre al 118, una pattuglia dei carabinieri.

Poco prima delle 19 un frontale è avvenuto sulla Statale 709, meglio nota come Tangenziale di Termoli, dalle parti dello svincolo per Guglionesi. Anche in questo caso le persone coinvolte non hanno riportato conseguenze gravi.

Tuttavia per poter consentire le operazioni di soccorso e quindi la rimozione dei mezzi coinvolti, oltre che per i rilievi delle forze dell’ordine, il traffico è risultato parecchio rallentato. Sul luogo dell’incidente 118 e Polizia stradale.