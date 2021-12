Inaugurata la palestra dell’Ipia, anzi no: il nuovo Palazzetto polifunzionale

Una struttura attesa, per il completamento della quale non sono mancati intoppi (spesso burocratici) e ritardi, ma adesso ci siamo.

Questa mattina è stata inaugurata la palestra dell’Ipia di via San Giovanni a Campobasso. In realtà, più che una semplice palestra, è un vero e proprio Palazzetto polifunzionale che all’orizzonte vede importanti mete per il suo utilizzo al di là di quello prettamente scolastico cui sarà destinato in questa fase iniziale.

Al taglio del nastro erano presenti tutte le autorità cittadine e regionali e due ospiti d’eccezione quali il coach venafrano Andrea Capobianco, commissario tecnico della nazionale 3×3 di basket e Pietro Di Santo atleta Fly Sport Molise basket, in carrozzina, e che proprio all’Ipia ha raggiunto uno de suoi traguardi; il diploma di scuola superiore.

Circa due anni fa l’ultima trance di lavori che prevedevano ristrutturazione e adeguamento dopo le interruzioni dovute a motivazioni tecnico-amministrativi.

Il finanziamento da 511.000 della Cassa Depositi e Prestiti ha permesso di eseguire l’opera di completamento funzionale, di adeguamento, integrazione e impiantistica, nonché di messa in sicurezza antincendio della palestra.

Ora la palestra potrà essere ampiamente utilizzata: pavimentazione idonea, spogliatoi e i servizi igienici a norma, impiantistica elettrica, antincendio e riscaldamento, c’è tutto quello che un Palazzetto deve avere per il pieno utilizzo dell’edificio a norma di legge.

Al momento sarà fruibile ai 250 alunni dell’Ipia ma potranno farne uso anche gli studenti del “Cuoco” e del Pertini” per un totale di 1050 ragazzi che appartengono allo stesso istituto superiore. Ma l’obiettivo è che la struttura diventi riferimento per l’intera comunità cittadina e quindi rientri nell’utilizzo di manifestazioni sportive anche rilevanti.

L’importo per completare l’opera è stato di 307.648,70 euro, di cui 297.009,44 offerti in sede di gara al netto del ribasso del 27,989% e 10.639,26 euro per oneri della sicurezza, oltre Iva.