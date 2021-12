In cucina scegliamo di sorprendere con le Perle di Aceto Balsamico

In cucina l’idea d’inventare, sfruttare la materia prima per usi innovativi, sorprendere, accende da sempre la fantasia degli chef e di chi ama preparare gustosi manicaretti per sé, o da condividere con famiglia e amici.

A chi sceglie di alimentarsi con gusto, la ricerca e la conoscenza degli ingredienti sono un passaggio fondamentale. Ne sono consce le casalinghe, così come i professionisti della ristorazione, che apprezzano un condimento versatile come l’Aceto Balsamico, conosciuto e utilizzato in tutto il mondo.

Per un uso sorprendente di questo prodotto, i brand di settore hanno pensato a tutta una serie di declinazioni, fra cui spiccano per fantasia e gusto le Perle di Aceto Balsamico.

Scopriamo le Perle di Aceto Balsamico autentica delizia della cucina

Se il desiderio è quello di stupire gli amici a cena, siete sulla strada giusta, un uso fantasioso delle Perle di Aceto Balsamico vi permetterà di fare centro.

Da considerarsi anche fra le più interessanti idee regalo con cibo per il Natale 2020, scopriamo da vicino che cosa sono le Perle di Aceto Balsamico.

Dall’evidente forma sferica, le Perle ricordano un po’ le uova di caviale, pur essendo un condimento estremamente versatile e ricco di estro, perfette per chi vuole sperimentare e punta alla preparazione di sfiziosi abbinamenti culinari, senza dimenticare neppure per un istante l’estetica del piatto.

L’uso di questo prodotto si sta diffondendo nelle cucine, soprattutto perché si abbina facilmente un po’ con tutti i piatti, da quelli di carne a quelli di pesce in versione cotta o cruda, dai risotti alle insalate, dai formaggi ai dolci, ma è prelibato ed estremamente sfizioso anche sul gelato e sulla frutta fresca.

Gustose e scenografiche, le Perle dal cuore prelibato impreziosiscono i piatti gourmet e la cucina di alta classe, ma non disdegnano la semplicità di un carpaccio. Corretto sistemarle a fine cottura per regalare sapore e fantasia.

Un prodotto dalle diverse declinazioni

Una proposta così preziosa è presente sul mercato in diverse declinazioni, che nascono ad esempio dall’incontro fra l’Aceto Balsamico e la frutta.

Già al primo assaggio le Perle si sciolgono in bocca per un’esplosione di gusto, con sentori diversi se proposte nella versione classica Nera, in una delle diverse produzioni alla frutta, o nell’immancabile proposta al Tartufo.

Le piccole sfere sono un inconfondibile concentrato di sapore. A prevalere è il gusto dell’Aceto Balsamico contenuto al loro interno, e combinato perfettamente alle fragranze di frutta, nel caso si privilegi l’utilizzo delle Perle di Modena Limone, la declinazione all’Amarena o quella all’Arancia.

Se le Perle Nere sono un condimento unico per piatti speciali, la delizia al Tartufo è perfetta per impreziosire antipasti, bruschette, grigliate di carne e pesce. Assolutamente squisita la proposta al Tartufo se combinata con salmone, uova e insalate, perfetta per decorare aperitivi e gelati.

Sono un’assoluta scoperta le Perle di Modena Limone, ideali per giochi di sapore e colore, al pari della proposta all’Amarena e all’Arancia, in grado di donare gusto e fantasia a piatti salati e dolci, un condimento da estasi su bruschette, mix d’insalate e grigliate di carne, così come di pesce.