Il vescovo De Luca in Comune per gli auguri ad amministratori e dipendenti

Come tradizione vuole il Sindaco Francesco Roberti, unitamente a diversi amministratori comunali, accompagnato del Vescovo della Diocesi di Termoli e Larino Monsignor Gianfranco De Luca, ha incontrato i dipendenti del Comune per i consueti auguri di Natale. Un incontro che mancava ormai da più di un anno a causa del Covid-19.

Quest’anno, invece, con tutte le precauzioni del caso, il primo cittadino ha voluto rivolgere personalmente gli auguri.

“Siate come dei missionari, ha detto il Sindaco Roberti, la gente vi ringrazierà per il lavoro che svolgete specialmente in questo periodo dove in tanti si rivolgono ai vostri uffici. Le difficoltà in questo periodo – ha continuato il Sindaco Francesco Roberti – saranno ancora tante e il vostro supporto può risultare fondamentale per i cittadini”.

A seguire è stata la volta del Vescovo Gianfranco De Luca che ha voluto donare a tutti i dipendenti presenti una preghiera di Papa Francesco accompagnata da una piccola statuetta di Gesù bambino.

“Voi – ha detto Monsignor De Luca rivolgendosi ai dipendenti – avete un compito particolare, quello di riavvicinare le istituzioni al popolo. La vostra è la realtà più prossima con la cittadinanza. In questo momento contrassegnato dal Covid-19, si è riscoperta l’importanza dell’altro, se ognuno di noi vedesse nell’altro un fratello tutto sarebbe più facile. E’ proprio questo il mistero del Natale, la grandezza di riconoscere nell’altro un fratello. Esprimo gratitudine per quello che fate e vi invito a fare sempre di più”.