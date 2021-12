Un punto di riferimento per i montoriesi che vivono in ogni parte del mondo. Un luogo virtuale, ma reale, in cui ritrovarsi custodendo nel cuore i ricordi, la storia, le esperienze ma non solo. Uno spazio in cui consolidare la propria identità, anche e soprattutto tra le nuove generazioni.

Si tratta de Il Ponte di Montorio nei Frentani, un blog che ha raccolto un’eredità di risorse e conoscenze proiettandosi con lo stesso impegno e con tanto amore nel futuro. Gianmario Ruocco, attuale redattore del blog spiega come è nata l’iniziativa. «Il Ponte – spiega– è stato un bollettino di informazione semestrale ideato nel 1984 dal professor Costanzo Colantonio, che viveva in Canada, per tenere informati i “paesani” con un rinnovato saluto ai “paesani nel mondo”. Avevo promesso allo stesso, al quale va un sentimento di gratitudine e riconoscenza per l’opera svolta con interesse, competenza e passione, che avrei prima o poi fatto un regalo e una sorpresa. Purtroppo Costanzo ci ha lasciato e non ha potuto constatare questa idea. Dopo la sua scomparsa ho pensato e ripensato come creare e gestire il blog e parlando con il mio amico Antonello De Luca a metà della domanda che ne dici se il Ponte riparte? sento sì! E da qui ci siamo messi al lavoro e grazie ad alcuni amici di Montorio, con origini o semplicemente simpatizzanti ci siamo avviati. Gianmario ricorda che “l‘obiettivo di partenza resta sempre quello originario e cioè di tenere un collegamento “Il Ponte” tra le origini e tutti i Montoriesi nel Mondo. E poi grazie ai mezzi odierni pubblicizzare un posto che resta sempre un piccolo paradiso terrestre.

Una cosa che abbiamo fatto nelle scorse edizioni e che continueremo nella prossima in uscita il 19 dicembre sono le video interviste a personaggi illustri che hanno origini e affinità con Montorio, per esempio abbiamo fatto una chiacchierata con il sindaco Pellegrino Nino Ponte, il Senatore Gianluca Castaldi e nel prossimo numero la calciatrice del Napoli in Serie A Femminile Kelly Chiavaro con Nonni Montoriesi».

Sono diversi gli argomenti trattati come evidenzia lo stesso Gianmario carico di entusiasmo e di fare qualcosa per il bene del paese: «Il nostro blog non ha un argomento specifico si va dall’attualità ai ricordi d’infanzia, dalla politica allo sport, dagli spettacoli alla fotografia. Un mondo a 360°». Gianmario non esita a evidenziare un aspetto molto importante: «Per me che vivo fuori è un pensiero fisso, un ricordo costante e un emozione fortissima, è famiglia, amici, cultura. È il posto nel mondo e come dicono i tedeschi è “Heimat” e cioè “Casa”. Quella in cui sei nato e quella dove restano le tue radici».

A condividere questo progetto è Antonello De Luca, attuale co-redattore. «L’idea del blog – dice Antonello in sinergia con l’amico – nasce, a dir la verità, da una idea di Gianmario. Una telefonata o, non ricordo se videochiamata, con la quale mi ha paventato questa splendida idea che nei meandri del cervello mi stava più o meno balenando. Gianmario credo non abbia nemmeno finito di parlare. L’obiettivo? – continua – Bella domanda. Non credo ci sia un vero e proprio obiettivo; forse qualche speranza, la speranza di vedere tanta gente, tanti emigrati, tanti figli di emigrati, amici di emigrati che possano leggere ed avere voglia di venire a Montorio. Si può parlare di tutto, nel rispetto di tutti.

In genere – osserva Antonello – parliamo di Montorio, ma se capita anche di Molise o altri argomenti. Non c’è una linea guida vera e propria. A volte capita che qualcuno perda un caro e voglia ricordarlo, qualcuno invece, parla dei suoi viaggi e così via… Ognuno può scrivere quello che vuole… qualcuno interessato leggerà. Chiunque può scrivere. Ad esempio qualche anno fa invitai per un articolo su Il ponte cartaceo ad un docente universitario ed esperto di d’Annunzio. In questo numero ho invitato a scrivere un contributo a un mio amico giornalista esperto di tennis». Il pensiero di Antonello rispecchia quello di Gianmario: «Montorio nei Frentani per me, ma credo anche per tanti altri che vivono altrove, è un pensiero fisso. Non dimentico mio padre che, tornando a Montorio, alle “4 strade” (i quattr vienov) iniziava a fischiettare. Ebbene la stessa cosa succede a me. Quando giro, al quadrivio, a destra… il mio umore cambia improvvisamente».

Chiunque può scrivere sul blog: basta inviare una mail (testo o anche foto e video) a info@ilpontemontorioneifrentani.org

Il blog è disponibile all’indirizzo: www.ilpontemontorioneifrentani.org

In questo link un saluto speciale a Costanzo Colantonio: https://www.youtube.com/watch?v=gz2pdIS1BcE