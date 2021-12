Il Natale umile

di don Mario Colavita

Per capire bene il Natale non bastano gli addobbi e le luci, non bastono neanche gli auguri, tantomeno cascate di sms con scritte scintillanti di auguri di buon natale.

Forse di questi auguri “convenzionali” ne era già infastidito san Girolamo di Stridone (347-420). Lasciato tutto nel 386 si ritirò fino alla morte a Betlemme abitando in una grotta attigua a quella di Gesù.

Girolamo vive per anni traducendo la bibbia dal greco al latino, per anni canta e prega vicino a quella grotta che vide il prodigio del Dio che si fa uomo per la salvezza dell’uomo.

Già nel V secolo la grotta di Betlemme era stato ornata con splendore dagli imperatori (prima Costantino e poi Giustiniano), aveva perso la sua iniziale semplicità e povertà tanto è vero che in una sua omelia san Girolamo scrive: “Potessi vedere ancora quella mangiatoia dove fu deposto il Signore. Ora noi, come se questo fosse ad onore di Cristo, abbiamo tolto quella di fango e ne abbiamo messa una d’argento; ma, per me, era molto più preziosa quella che è stata tolta”.

Natale dice nascita, parla di luce, angeli, adorazione, gloria, pace, salvezza, gioia, semplicità, umiltà.

Sono come tanti piccoli pezzi di un unico quadro che nel tempo ha perso il suo splendore sostituendosi ad altro.

Per capire Natale bisogna aprire il cuore e la mente al Dio amore e all’amore di Dio e saperne leggere le parole.

Un Natale senza Parola non è Natale ma solo convenzione di uomini per festeggiare.

Per i credenti il Natale non è solo nascita: è incarnazione di Dio che dona all’umanità la possibilità di rifarsi all’amore come dono.

Il vangelo di Giovanni, anche se non ha un racconto sul Natale, ci parla del desiderio di Dio che nella nascita del Figlio porta a compimento le sue promesse.

Nel bambino nato è “la vita e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta” (Gv 1,4-5).

L’evangelista Giovanni arriva a dire che la Parola di Dio non è rimasta solo parola “si è fatta carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14).

Il Natale è mistero di Dio che diventa toccabile, diventa uno di noi, mette la tenda tra gli uomini. Questo è sconvolgente se pensiamo alle antiche religioni che adoravano un dio lontano, nel cielo, nel lampo, nella pioggia etc…

Per noi cristiani, invece, Dio si è fatto bambino si è fatto piccolo perché potessimo rimpicciolirci per capire Dio. Fanno eco le parole di sant’Agostino: “Ridestati, uomo: per te Dio si è fatto uomo: Svegliati, o tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti illuminerà”.

Natale di Betlemme dice umiltà di Dio, dice, in silenzio, che per comprendere Dio bisogna accogliere il dono della nascita e basta. In questo mistero non c’è né più ne meno che il senso vero dell’uomo che ha bisogno di dono e di amore per andare avanti.

La cosa facile oggi è adattarsi per un Natale “finto” in cui per più giorni giochiamo ad apparire più buoni, ma questa è la finzione di natale, non è Natale. Il vero Natale è quando quel bimbo nato a Betlemme ci aiuta nell’umanità.

Quella notte, in un marginale villaggio della Giudea in Palestina è risuonato il canto degli angeli: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama” (Lc 2,14). Egli ci ama affinché noi possiamo diventare persone che amano insieme con Lui e così possa esservi pace sulla terra.

Forse solo un Dio umile ci può far capire qualcosa di una festa che con il tempo ha perso molto della sua originalità. Il Natale umile non è quello senza regali e senza feste, al contrario, il Natale umile è il Natale in cui come uomo riscopro la mia umanità, la mia fragilità e il desiderio di essere amato e di amare.

Natale è quando ci vogliamo bene e questo bene diventa per tutti gli uomini senza distinzione e senza presunzione.

Auguri a tutti santo Natale!