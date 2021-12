Le notti bianche. Luci soffuse tra la nebbia. Respiri di gelo, la pietra umida dei vicoli; sogni e promesse specchiarsi nella grande fontana in piazza. Sacro, antico, immutabile: il Natale negli occhi. Meraviglia dei bimbi, profumo del tempo perduto per chi l’innocenza l’ha barattata ormai da un po’. È il fuoco della tradizione che tutto purifica, rinvigorendo ancestrali simmetrie.

Sullo sfondo, il covid. Nonostante indici generali non allarmanti, nonostante contagi ampiamente al di sotto delle soglie d’allerta, il Molise si prepara a vivere – per la seconda volta nel giro di due anni – festività inevitabilmente figlie delle ripercussioni pandemiche. La speranza, dentro; mentre là fuori lo spettro di un nemico invisibile.

E in questa sorta di prolungata trincea – emotiva ed esistenziale – anche Campobasso attende l’arrivo, l’Avvento. Di qualcuno, qualcosa, che possa e sappia risorgerci. Dalle paure, da dolori spesso ostinati; da un tempo come compreso tra cerniere di divisione. Chi è “pro”, chi é contro. La dicotomia dimentica dell’essenzialità più nobile: essere tutti fratelli. Appartenere a una terra, a un suolo, a un città proprio questo in fondo dovrebbe insegnarci: c’è un soffio comune che lambisce il cuore di ognuno, una parola sopita capace di legarci insieme al di là di ogni lacerante contesa, di ogni dialogo mutilato.

“Identità” è l’altare della coesione. Un concetto, un principio e un valore così straordinariamente prossimi alla semantica della “famiglia” e alle sue implicazioni più necessarie: amore, devozione, sacrificio.

Ecco, dunque, perché questa città mi è madre. Ecco perché nel suo grembo generoso torno a leggere ogni volta segreti e ricordi che m’appartengono. Il calcio, i primi vinili. Il cortile di casa, i banchi di scuola: amicizie scolpite nella pietra. I silenzi di notti rapide e rapidi eccessi, i poster nella mia stanza, baci disegnati sui finestrini appannati di un’auto. Via Roma; chiodi borchiati, su un marciapiede a disquisire di un vecchio lp. Il Romagnoli, gli Slayer in cuffia prima della partita, tacchetti ruvidi nel sottopassaggio degli spogliatoi. Le corse in bici, le lezioni di basso elettrico. Le passeggiate in villa coi nonni, il pranzo della domenica. I “Misteri”, la cattedrale, la processione del venerdì santo, il “Teco Vorrei”. I lunghi inverni. I concerti al dopolavoro, il teatrino dei Ferraiolo. Un tatuaggio sul petto, il cinema Ariston, il liceo; Dylan Dog e altre poesie; attrazioni elettive, i sensi prigionieri di chiome di rame; amori e morsi sprecati in un parcheggio notturno.

Tutto corre dentro le mura, la pietra, l’epidermide sotterranea di questa piccola patria. Campobasso per sempre. Campobasso, fiaba di tutti i suoi figli. “Stringersi a corte”, in un momento come questo, può significare soprattutto rinvenire il raccoglimento – emotivo e spirituale – necessario a superare le maglie del conflitto, con sè stessi e con ogni alterità possibile.

Perché per fare ordine, per riappropriarsi di una lucidità primordiale, bisogna spesso ripartire dall’origine; abbia essa sapori d’apoteosi o di trauma. Occorre abbracciarne le liturgie, le evoluzioni, i patimenti. Recuperare la percezione d’appartenenza a un denominatore comune, a un immaginario e a un tessuto culturale condivisi sarebbe probabilmente il primo passo di quell’arrivo, di quell’attesa, di quell’Avvento che stiamo tutti aspettando.