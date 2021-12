Il territorio da scoprire tramite i produttori locali, nasce Molise Farm

Una nuova possibilità di scoprire il Molise tramite il cosiddetto turismo lento, andando a conoscere direttamente le piccole realtà agroalimentari della regione.

È infatti online da pochi giorni il sito di Molise Farm. “Un nuovo progetto che promuove lo sviluppo del territorio interno del Molise attraverso storie di piccoli produttori locali (chiamati Farmers)” così lo descrivono i promotori.

“Molise Farm si rivolge ad un pubblico di viaggiatori curiosi pronti a scoprire posti nuovi e inesplorati. Attraverso una mappa suggerisce un percorso – da fare in totale autonomia – che attraversa diversi borghi dell’entroterra molisano. In questo percorso si potranno scoprire ottime cantine e incontrare piccoli produttori di olio e formaggio. Sul sito sarà possibile acquistare una Box contente una selezione davvero speciale di prodotti. Lo scopo è far conoscere i Farmer che partecipano al progetto e rendere i loro prodotti accessibili a tutti, anche a chi vive in città. Ognuno dei 49 Box realizzati è unico: in ogni box ci sarà una sorpresa diversa, un piccolo regalo fatto dagli amici dei Farmers (i Farmers’ friends)”.