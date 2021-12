Ci sono il primario del pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo Nicola Rocchia, l’ex calciatore attuale imprenditore Rino Alfieri, l’influencer Sonia Fasulo, il pescivendolo Giuseppe Casolino e tanti altri fra i premiati di ‘Gente di mare’ 2021.

Un’edizione con uno sguardo particolare a chi ci ha lasciato a causa del covid-19, come l’ex presidente del Termoli calcio Carmine D’Angelo e l’insegnante Matilde Dattoli. Sono solo alcuni dei nomi premiati oggi all’auditorium della Chiesa di San Francesco per la 34a edizione della manifestazione organizzata dal Comune di Termoli.

Foto 3 di 3





Una scelta molto variegata quella dei personaggi premiati quest’oggi. A cominciare da professionisti del mondo della sanità, impegnati ormai da quasi due anni nella lotta al covid-19 come il dottor Nicola Rocchia, primario del pronto soccorso del San Timoteo di Termoli che ha ricevuto il premio “per la professionalità la competenza, disponibilità e gentilezza, con l’augurio che possa continuare con la sua encomiabile umanità la passione preziosa per i malati”.

Ma l’attenzione alla pandemia da parte di ‘Gente di mare’ è andata anche nei confronti di chi purtroppo non ce l’ha fatta. Nell’elenco dei premiati ecco infatti Carmine D’Angelo, indimenticato presidente del Termoli calcio. “Eri e rimarrai un pezzo della storia di Termoli, tu che amavi immensamente il calcio e sorridevi alla vita”, questa la motivazione del premio. C’è poi Matilde Dattoli, definita ‘Maestra per sempre’, insegnante che se n’è andata qualche mese fa a causa del maledetto virus.

Ma fra i premiati ci sono anche personaggi molto popolari in città come Salvatore Alfieri, per tutti Rino: “ex difensore giallorosso con una lunga militanza in squadre professionistiche, attualmente dirigente e tecnico” si legge nella motivazione.

A livello sportivo premiati anche Fabrizio Carotenuto “atleta di bodybuilding termolese, continua a mietere successi portando in alto il nome della sua città”, e ancora Bernardina Aufiero e Matteo De Gregorio “sportivi termolesi che competono da 20 anni sulle piste italiane ed europee nella disciplina di ballo di coppia nel vasto panorama della danza sportiva”.

‘Gente di mare’ 2021 è andato anche a Sonia Fasulo, “imprenditrice, scrittrice ed influencer termolese, Concetta Menadeo e Maurizio Perrotta “per aver ideato la fotografia che annualmente il giorno prima di Ferragosto raduna centinaia e termolesi alla scalinata del Folklore”, Donato Colaci, “l’uomo del faro che ha custodito, insieme al padre Antonio, la torre luminosa nel Borgo Antico dal lontano 1960’, Giuseppe Casolino “all’insegna della massima disponibilità, competenza e simpatia, gestisce il banco pesce con una presenza cinquantennale nel mercato del pesce di Termoli”.

Non potevano mancare premi ad associazioni e attività locali: ‘Gente di mare’ per la Diocesi di Termoli-Larino “attraverso la sensibilità e l’impegno dei Vescovi e dei sacerdoti ha saputo custodire, difendere e promuovere il patrimonio storico, culturale, sociale e religioso della città di Termoli”. Riconoscimento anche l’associazione Ordo Cavalieri Termole “per aver contribuito agli studi e alle ricerche storiche medievali che caratterizzano Termoli e il suo Borgo Antico fortificato”.

Quindi due attività imprenditoriali quali Pasticceria Zara: “all’impresa termolese che compie 50 anni di attività, con l’augurio di un impegno ancora più longevo nel tempo con l’avanzata serietà, professionalità e passione.

Infine al Frantoio oleario Di Cencio che “sin dal 1925 testimonia e promuove la cultura olivicola termolese, custodendone le antiche tradizioni e garantendo innovazione e qualità degli extravergini di oliva, anche contribuendo allo sviluppo dell’olivicoltura sociale”.

di 19 Galleria fotografica Gente di mare 2021









Come ogni anno ‘Gente di mare’ è stato assegnato anche a tutti gli studenti delle scuole termolesi più meritevoli e ai laureati delle facoltà di Termoli dell’Università del Molise. Di seguito l’elenco degli studenti premiati e le relative scuole.

STUDENTI ISTITUTO COMPRENSIVO “BERNACCHIA”

Anna D’ANGELO voto 10

Sara FELICE voto 10

Joao FIORI voto 10

Clara Eleonora VALENTE voto 10

Marta CANNARSA voto 10 e lode

Alessandro CARUSO voto 10 e lode

Giuseppe Lucio CASOLINO voto 10 e lode

Andrea GIORDANO voto 10

Matilde PASCALE voto 10 e lode

Chiara SCIARRETTA voto 10

Camilla CLISSA voto 10

Giuseppe COLAVITA voto 10 e lode

Fiona GIORDANO voto 10 e lode

Irene PADOVANO voto 10

Francesca PALMIERI voto 10 e lode

ISTITUTO COMPRENSIVO “SCHWEITZER”

Luigi Antonio BENEVENTO voto 10

Vanessa GIACOMODONATO voto 10

Marika RUSSO voto 10 e lode

Martina CROLLA voto 10

Emanuela INVERSO voto 10

Vittorio SCIARRETTA voto 10

Giovanni Pio Antonio TRAVAGLINI voto 10

Andrea ALTOBELLO voto 10

Giuseppe CALAMO voto 10

Nicola DEL GIUDICE voto 10

Ottavio Christian MIRAGLIA voto 10

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIFESA GRANDE”

Gabriele Pio CIARLARIELLO voto 10 e lode

Vanessa SENESE voto 10 e lode

Susanna TOMMASONE voto 10

Alessandro ZICHELLA voto 10

ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGIDA”

Vittoria DEL GROSSO voto 10

Lucia FORTUNATO voto 10

Benedetta LANZONE voto 10 e lode

Melissa MARCHESE voto 10

Sara NOBILE voto 10 e lode

Alice TUNDO voto 10

Alessandro VERNACCHIA voto 10 e lode

Daniele MIRCO voto 10

Klizia BATTISTA voto 10

Greta CANNARSA voto 10 e lode

Irene CARFAGNA voto 10

Serena Cirino voto 10

Matteo D’ALESSANDRO voto 10

Filippo DE CAMILLIS voto 10

Alessandro PAOLITTO voto 10 e lode

Anna PETRILLI voto 10 e lode

Melania PIETROPAOLO voto 10 e lode

Silvia SOMMA voto 10 e lode

Luca Gianfranco SORELLA voto 10

Alisa KOPANEVA voto 10

Alessia MUSACCHIO voto 10

Chiara PALUMBO voto 10

Valentina ROSPO voto 10

Antonio Pio BALDASSARRE voto 10 e lode

Asia DI NORSCIA voto 10 e lode

Federico MASCAZZINI voto 10

Francesco MAURIZIO voto 10 e lode

Martina TRABACE voto 10

Alisya LONGHI voto 10 e lode

Anna MECCIA voto 10 e lode

ISTITUTO SUPERIORE “G. BOCCARDI – U. TIBERIO”

Miriana AVOCONE voto esame 100/100

Samira BARI voto esame 100/100

Loris Antonio Pio CIAMPA voto esame 100/100

Marialuigia COLELLA voto esame 100/100

Antonietta COLOMBO voto esame 100/100

Denise Anna DI TOMMASO voto esame 100/100

Oresta FRATE voto esame 100/100

Carmela FORCINITI voto esame 100/100 e lode

Maria GAROFALO voto esame 100/100

Loris Garzè voto esame 100/100

Antonio IAIZZI voto esame 100/100

Annalisa LIONETTI voto esame 100/100

Giusy MOBILIA voto esame 100/100

Arianna PASCUCCI voto esame 100/100

Nicola PERRONE voto esame 100/100

Ilenia SAETTA voto esame 100/100

Paolo Pio STEGA voto esame 100/100

Roberta VACCARO voto esame 100/100

Nicolò Vernone voto esame voto esame 100/100

Gianluca RUGGIERO voto esame 100/100

Alessandro TAGLIAFERRO voto esame100/100 con lode

Cristina ANNESE voto esame 100/100 con lode

Domenico CAPUANO voto esame 100/100

Daniele CHIMISSO voto esame 100/100 con lode

Giorgia D’AMICO voto esame 100/100 con lode

Emil Borisova KLIMENKO voto esame 100/100 con lode

Francesco LECCESE voto esame 100/100 con lode

Robert SILVESTRI voto esame 100/100 con lode

Giovanni SOMMA voto esame 100/100

Ettore BASILE 100/100 con lode

Nicola Pio CASIGLIO voto esame 100/100

Zenone D’ASCENZO voto esame 100/100

Gialuigi SANTOIANNI voto esame 100/100

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’ENOGRASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA “FEDERICO DI SVEVIA” CON I.P.S.S.A.R. E I.P.S.A.A.

Annachiara BELPULSI valutazione 100

Samuele CHIOLA valutazione 100

Sofia D’ACCI valutazione 100

Nicola Pia DI VITANTONIO valutazione 100 e lode

Salma HAFFID valutazione 100

Paola LOMBARDI valutazione 100

Ioana Amalia PINZARU valutazione 100

Barbara PISCOPIELLO valutazione 100

Dina Pia Antonia SASSANO valutazione 100

Lisa SENTINELLA valutazione 100

Roberta TAVOLAZZI valutazione 100

Pia ULISSE valutazione 100

Giulia ZACHEO valutazione 100

I.I.S.S. ALFANO DA TERMOLI – LICEO CLASSICO

Rebecca CASTELNUOVO voto 100/100

Maria Teresa D’Anello voto 100/100 con lode

Federico DI GENNARO voto 100/100

Maria Edoardo PINTI voto 100/100 con lode

Sara TOMMASONE voto 100/100 con lode

Maria Elisa TUTOLO voto 100/100 con lode

Sara LECCESE voto 100/100 con lode

Beatrice LEMME voto 100/100 con lode

Tiffany Mercedes LICURSI voto 100/100 con lode

Lucia TURDO’ voto 100/100

Miriam ZEFFIRO 100/100

Federcia ZERILLO 100/100

I.I.S.S. ALFANO DA TERMOLI – LICEO SCIENTIFICO

Alessia Rita AUGELLO voto 100/100

Agnese DI TULLIO voto 100/100

Federica DI ZILLO voto 100/100

Alessandro GALLONE voto 100/100

Antonio MAIONE voto 100/100 con loce

Franca SABTELIA voto 100/100 con lode

Claudia CECCARELLI voto100/100 con lode

Laura INCOLLINGO voto 100/100

Annachiara RADOGNA voto 100/100

Emanuele Marino SARACINO voto 100/100 con lode

Chiara SCRASCIA voto 100/100

Cristian SEVERO voto 100/100

Carmen Maria D’URBANO voto 100/100

Chiara FANTETTI voto 100/100

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ETTORE MAJORANA” – Istituto Tecnico Settore Tecnlogico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo Artistico “Benito Jacovitti”

Jacopo ANDRIANI voto 100/100 con lode

Federico ASTOLFO voto 100/100

Raimondo Ella Pio BARONE voto 100/100

Nunzio BUONAGURIO voto 100/100

Maria Pia CAPILLO voto 100/100

Gianvincenzo CORBO voto 100/100

Luca CORDISCO voto 100/100

Lorenzo CUTILLO voto 100/100

Daniel DE GREGORIO voto 100/100

Angelo DE ROSA voto 100/100

Chiara DI BIASE voto 100/100

Gianluca EREMITA voto 100/100

Antonio FIORENTINO voto 100/100

Alessia GATTI voto 100/100

Vanessa PORRECA voto 100/100

Antonio RAIMONDO voto 100/100

Giulia REGIS voto 100/100

Antonella VENTURA voto 100/100

Alice VORIA voto 100/100

Davide ZACCAGNINO voto 100/100

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE – SEDE DI TERMOLI

Giulia ABBONZIO Scienze Turistiche

Melissa MOLINARO Scienze Turistiche

Margherita TOFFOLO Scienze Turistiche