La sentenza arriva poco prima dell’ora di cena dell’Antivigilia di Natale ed è un vero e proprio ribaltone. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso presentato dal sindaco di Termoli Francesco Roberti e dalla sua maggioranza di centrodestra contro l’Azienda sanitaria regionale del Molise che ha continuato a tenere chiuso per diversi turni il servizio di Emodinamica all’interno dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Soltanto ieri l’altro il Tar Molise aveva invece respinto la richiesta di sospensiva dei ricorrenti che lamentavano l’inadempienza dell’Asrem rispetto a quanto era stato assicurato, e cioè che dal 16 dicembre il servizio sarebbe tornato regolare.

Ma visto che al Tribunale amministrativo regionale del Molise non avevano avuto successo, gli esponenti di centrodestra di Termoli si sono rivolti ai giudici di Palazzo Spada ottenendo soddisfazione.

I legali che si sono occupati di curare l’intero iter giuridico, Pino Ruta, Massimo Romano e Margherita Zezza, hanno deciso di impugnare il decreto del tribunale amministrativo con una procedura niente affatto scontata né semplice, e alla prova dei fatti il risultato ottenuto ha dato loro pienamente ragione.

Secondo il Consiglio di Stato infatti “non può negarsi l’esistenza di elementi sintomatici che, nei confronti dei pazienti e in riguardo alla emodinamica, essenziale per la cardiologia interventistica, rivelano, da parte della Asrem, metodologie di azione ispirate piuttosto a serie susseguenti e di breve durata delle sospensioni, accompagnate da rassicurazioni circa l’imminente ripristino, sempre immediatamente smentite da atti concatenati e di mero prolungamento delle misure di sospensione”.

Per i giudici romani le ragioni dell’Azienda sanitaria non convincono e in particolare la distribuzione dei medici emodinamisti sul territorio regionale. Infatti scrivono che “a fronte del venir meno anche per singoli periodi e non per tutti i giorni delle settimane interessate, appaiono in questa sede prive di esauriente spiegazione alcuni profili circa la ragionevolezza della distribuzione territoriale per eventuali interventi cardiologici urgenti, ancorché a fronte di affermata carenza di medici specialisti, ad esempio a fronte della allegazione appellante secondo cui si potrebbero utilizzare specialisti emodinamici ancora asseritamente presenti in altro presidio (Isernia) presso cui il particolare servizio era da tempo soppresso”.

In definitiva il Consiglio di Stato “accoglie l’istanza cautelare in appello e, per l’effetto, sospende l’esecutività dell’atto impugnato in primo grado, disponendo conseguentemente l’immediato ripristino, per il residuo periodo di efficacia temporale dell’atto, della piena operatività nel Presidio ospedaliero di Termoli della emodinamica”.

Significa quindi che l’Asrem deve trovare immediatamente il modo per garantire turni coperti H24 in Emodinamica al San Timoteo.

Pino Ruta, che con Massimo Romano e Margherita Zezza ha curato il ricorso decidendo di impugnare il decreto del Tar Molise davanti al Consiglio di Stato, esprime una legittima soddisfazione. “L’appellabilità in Consiglio di Stato – dichiara – non era scontata ma ci abbiamo creduto fino in fondo. È stato creato un precedente davvero unico che si è imposto alla luce della gravità di quanto è accaduto e sta accadendo in Basso Molise”.