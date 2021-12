Il caso di Ravanusa e la corretta allocazione nel sottosuolo dei servizi comunitari

di Angelo Sanzò, Presidente Comitato Scientifico Legambiente Molise e Dirigente Sigea (Società Italiana di Geologia Ambientale)

Il recente disastro verificatosi nel Comune siciliano di Ravanusa (AG) ha evidenziato, ancora una volta, seppure ce ne fosse stato bisogno, che non solo è importante disporre di giuste e approfondite conoscenze del sottosuolo dei nostri centri abitati, ma è ancor più necessario farne buon uso nel relazionarle agli interventi di scavo e posizionamento delle strutture di servizio per la collettività.

A scoppio avvenuto, fin dal primo momento, si è sentito costantemente ripetere dagli inviati dei media giunti sul posto, che la causa dei crolli degli edifici presenti in loco derivasse dallo scoppio di una o più tubature adibite al trasporto del gas metano alle palazzine presenti nell’area colpita. Soltanto molte ore dopo e/o ancor più, nei giorni successivi, si è cominciato a evidenziare che era altra la causa responsabile della rottura della struttura interessata. Pertanto e a ben pensarci, per addivenire ad una prima, plausibile, fondata conclusione, è necessario riferirsi alla natura geologica costituente l’immediato sottosuolo dell’area danneggiata.

Sono due, infatti, le unità stratigrafiche presenti in profondità che potrebbero essere verosimilmente responsabili, sia pure a titolo diverso, di quanto accaduto in superficie. L’una di natura argillosa, più profonda, l’altra, sovrapposta ad essa, costituita da brecce calcaree, diversamente cementificate, con all’interno vacuoli di forma cubica, isolati o in gruppo, dovuti alla dissoluzione di cristalli salini, di precedente sedimentazione.

Tale stato permette d’immaginare che, all’interno del deposito argilloso, uno smottamento o un assestamento del terreno potrebbe aver causato una o più rotture della tubazione e conseguentemente le brecce calcaree sovrastanti potrebbero aver permesso l’accumulo diffuso del gas fuoriuscito, responsabile dell’avvenuto, drammatico scoppio.

E, dunque, a cosa siamo autorizzati a pensare, allorquando a rompersi è una struttura trasportatrice di contenuti liquidi ovvero sottoposti alla forza di gravità?

È evidente che in tali casi, al netto dei pericoli e delle ripercussioni, seppur non drammatiche, sul piano della distruzione delle strutture del costruito e della perdita di vite umane, non si è immuni da negative conseguenze concernenti l’invasione in profondità di sostanze, se non tossiche, comunque inquinanti per le sottostanti falde acquifere. Allo stesso modo, diventano di estrema importanza eventuali perdite di acqua, con contenuti di elevata qualità chimico-batteriologici. Non solo, come nella generalità dei casi avviene, per le perdite in quanto tali, ma anche perché può accadere che, dispersioni di consistenti quantità, possono inavvertitamente alimentare riserve sotterranee, magari captabili da eventuali pozzi siti nelle aree di contesto.

Allocare, dunque, nel sottosuolo, le tante strutture operative, a servizio della collettività civile e agroindustriale, ha a che fare con una molteplicità di azioni, ancorché tecnologicamente diversificate. La posa di un manufatto, strutturalmente rigido, in un ambiente terrigeno tendenzialmente plastico, va condotta tenendo ben presente le reciproche possibili difficoltà adattative dei materiali coinvolti. È dunque indispensabile tener bene a mente, sempre e comunque, il come contemperare le diverse esigenze ovvero scegliendo, di volta in volta, tra l’uso di materiali assecondanti le connaturali forme assumibili dalla litologia presente o quella di collocare le rigidi strutture di servizio in spazi entro cui sono convenientemente liberi di fluttuare.