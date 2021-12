Cari giovani colleghi che vi affacciate nel mondo del lavoro, vi dico che ho visto nascere e morire uno dei migliori servizi sanitari del mondo.

Vi dico come è cambiata la sanità pubblica, trasformandosi da una struttura che assicurava un’assistenza di tipo universale a tutti, ad una vera e propria Azienda dove quello che conta è il profitto, perdendo di vista la centralità del paziente.

Ciò ha svilito la professione sanitaria portando inevitabilmente i medici a trasformarsi in mercenari, venendo meno al giuramento di Ippocrate.

Sono stati chiusi ospedali ed effettuati tagli al personale in maniera selvaggia, a dir poco. Ora si accorgono, complice il Covid 19, che non c’è personale e mancano i posti letto. Dire vergognatevi è poca cosa.

Vedere questa sanità alla deriva, affogata dalla burocrazia e dall’arrivismo, fa molto male a chi si è impegnato al massimo delle forze nel cercare di ritrovare con umiltà l’armonia di questa professione, mettendo al centro il paziente.

Mando un messaggio ai giovani colleghi affinché si impegnino a rimarginare questa grande ferita con umiltà e fermezza (cosa non riuscita a noi), mentre i politici e gli amministratori si mettano una mano sulla coscienza (se ne hanno una). Ricordo che anche loro un domani saranno utenti di questa sanità.

Sempre ai giovani colleghi dico di avere un atteggiamento incoraggiante, disponibile verso gli ammalati, e di distribuire a volontà sorrisi, parole di conforto e di speranza. Non è mia intenzione offenderti, anzi so che sarete più bravi di noi. Se vi chiameranno a qualsiasi ora del giorno e della notte, andate senza indugi, dall’altra parte c’è qualcuno che ha bisogno di voi, che vi aspetta come il Mèssia. Dopo sarete stanchissimi, ma ricchi di soddisfazione e di serenità per quello che avete fatto.

Non sono un religioso, non vi sto facendo una predica, vi racconto solo la mia piccola esperienza. Per chi si nega devono ancora trovare una pena giusta.

Buon lavoro e buona fortuna a tutti.

I RINGRAZIAMENTI

Senza saperlo è arrivato il momento d’interrompere il viaggio che con alcuni ho intrapreso prima, con altri dopo. Andare in pensione è un passaggio importante della vita ed è pieno di significati.

Ho trascorso intere giornate in questa Azienda, ho lavorato tantissimo e ne sono orgoglioso perché credo umilmente di avere costruito qualcosa.

Ho conosciuto ed ho lavorato con persone meravigliose, professionisti seri, capaci, volenterosi, dotati di un grande senso di responsabilità della comunità e di appartenenza alla comunità. È stata una bella esperienza che mi ha arricchito molto con un bagaglio carico di amicizia, di umanità e di vivere civile.

Un ringraziamento particolare va ai colleghi, agli infermieri ed agli OSS del mio reparto per la stima, la fiducia e la disponibilità che mi hanno accordato perché senza le quali non avrei fatta molta strada.

In questi anni ho conosciuto quasi tutti i professionisti e gli operatori dei nostri due presidi ospedalieri: medici, biologi, infermieri, tecnici, fisiatri, fisioterapisti, Oss. Ma anche i centralinisti, non dimenticando il personale delle ditte esterne (cucina, lavanderia, pulizie, vigilanza).

Come dipendente ed utente mi sento di dire grazie e di dare un grande abbraccio a questa comunità.

Grazie a tutti i colleghi, a quelli che hanno creduto in me e nelle mie capacità, che hanno incrementato le mie conoscenze, che mi hanno permesso di crescere sotto il profilo umano e professionale.

Vi lascio con un sentimento di orgoglio per avere avuto l’onore di collaborare con tutti voi.

Grazie ai colleghi ed agli operatori della Direzione Sanitaria, dell’Ufficio del Personale, del Provveditorato, dell’Ufficio Tecnico che spesso e volentieri mi hanno sopportato con pazienza cercando di risolvere i problemi.

Voglio anche ricordare e mandare un saluto ai vari Direttori Generali, Amministrativi, Sanitari che si sono succeduti.

Voi tutti siete persone importanti nella mia vita e di voi tutti conserverò un caro ricordo.

A tutti indistintamente va il mio più sincero augurio per un futuro pieno di soddisfazioni. A qualcuno mancherà la mia presenza, come a me mancherà la presenza di voi tutti.

Un abbraccio ed un grande in bocca al lupo a tutti ed anche a me

Luigi Fantetti